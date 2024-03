Zašto je važno nadoknaditi izgubljene zube? Evo do kojih problema može da dođe ako to ne uradimo

- Ako izgubimo samo jedan zub, zubi do njega gube oslonac i imaju tendenciju naginjanja u prazan prostor. Takođe zubi iz suprotne vilice se spuštaju ili izdižu u prazan prostor. To dovodi do disbalansa ne samo tog zubnog niza gde se nalazio izgubljeni zub, nego i odnosa gornje i donje vilice, jer kontakt zuba više nije isti. Stanje se pogoršava proporcionalno gubitku zuba, pa tako ako izgubimo više zuba, dolazi do većeg disbalansa koji utiče na pravilan kontakt - objašnjava dr Olivera Nikolić, stomatolog.

Gubitak bočnih zuba je najnezgodniji

Gubitkom pravilnog kontakta, kaže naša sagovornica, dolazi do pojave poremećenih sila koje deluju između zuba, a to dovodi do stvaranja parodontalnih džepova.

- U isto vreme, disharmoniju gubi i zglob, pa se vrlo često javljaju bolovi i takozvano škljocanje zgloba, jer se odnos gornje i donje vilice poremetio.

Prema rečima doktorke Nikolić gubitak bočnih zuba predstavlja možda najteži oblik gubitka zuba u smislu gubitka funkcije.

foto: Shutterstock

- Bočni zubi su predodređeni da žvaću. Prednjim zubima samo otkidamo hranu, i kada oni usled gubitka bočnih dođu u situaciju da moraju sitniti i žvakati hranu, dolazi do njihove protruzije (isturenja prema napred) i mogućih fraktura, odnosno lomljenja, jer trpe znatno veću silu. S druge strane, hrana je nedovoljno sažvakana i kao takva prouzrokuje preopterećenje organa za varenje, pre svega želuca dovodeći do gastritisa i drugih oboljenja. Takođe može uticati na disanje i dovesti do disanja na usta, što opet dovodi do zapaljenja usne i nosne supljine jer vazduh ne prolazi kroz nozdve. Sve je to krug koji se mora prekinuti nadoknadom bočnih zuba. Zato pacijentima kojima je važno da protetski nadoknade samo vidljivi deo zubnog luka, treba objasniti sve posledice - ističe dr Nikolić.

Tokom celog dana zubi gornje i donje vilice dolaze u kontakt. Svi stresovi, napetosti, emocije reflektuju se i na stiskanje zuba. To je harmonija koja se gubi kada je zub izvađen, makar i jedan.

Rešenje su navlake, proteze ili implanti

Zubi se mogu nadonaditi zubnim navlakama, protezama ili implantatima. Time se bavi stomatoloska protetika.

- Pacijenti o ovoj temi često nisu dovoljno informisani i ne znaju šta može da se desi nakon vađenja “samo jednog zuba“. Ukoliko imate jedan izvađeni zub ili znate da ćete uskoro imati takvu intervenciju, pitajte svog stomatologa o mogućim posledicama i rešenjima tog problema.

Izvor: A.V./Zdravlje.Kurir.rs

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i propisima Zakona o javnom informisanju i medijima.