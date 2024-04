Testirajte svoju plodnost: Ovo su razlozi zbog kojih to treba da uradi svaka žena između 25. i 35. godine

Pitali smo dr Božanu Stepanov, ginekologa i stručnjaka za sterilitet zašto je važno da mlade devojke i žene testiraju svoj hormonski status i proverite rezervu svojih jajnih ćelija na vreme.

- Procena ovarijalne rezerve, odnosno provera plodnosti, u populaciji mladih žena između 25 i 35 godina je veoma važna. Ona daje uvid u aktivnost i očekivanu plodnost jajnika i na osnovu toga ženi pruža mogućnost da planira. Može li da odlaže trudnoću ili da, ukoliko je plodnost smanjena, u skladu sa njenim željama, pronađemo najbolji put do majčinstva - objašnjava dr Stepanov.

Zašto je važno da proverimo plodnost?

Doktorka naglašava da mnoge mlade žene čak i kada imaju problem u vezi sa menstruacijom ili ne ostaju trudne godinama, a žele trudnoću.

- One ne obraćaju pažnju na to verujući da će sve biti u redu, i jave se stručnjaku kada već izgube dosta dragocenog vremena. Zato je važno da ovo ispitivanje uradi svaka mlada žena između 25 i 35 godina, i koje su zdrave i nemaju tegoba, a naročito ukoliko planiraju odlaganje trudnoće i rađanje, što god da su njihovi razlozi. Takođe, mlade žene koje boluju od nekih bolesti koje možda utiču na plodnost, kao što su autoimune bolesti, one koje imaju dijabetes koje su imale ranije operacije, naročito jajnika, česta RTG zračenja ili imaju podatak da su njihove majke rano izgubile menstruaciju, pre 42. godine - navodi doktorka.

Kako izgleda testiranje

Ispitivanja koja žena treba prođe sastaje se od hormonske analize iz krvi, naročito vrednosti AMH (Antimilerian hormon), koji nam pokazuje stanje rezervi jajnika, odnosno plodnost. Zatim se ultrazvučnim pregledom jajnika procenjuje njihova aktivnost, kao i na osnovu anamneze pacijentkinje.

- Po potrebi možemo uraditi dodatne analize, kao što je provera ostalih polnih hormona, provera štitne žlezde, dijagnostičku laparaskopiju i histeroskopiju, genetsko testiranje i drugo. Na osnovu broja antralnih folikula (AFC) možemo da procenimo preostalu aktivnost jajnika u narednom periodu, a na osnovu AMH horrmona da dobijemo procenu i o količini primordijalnih folikula, koji se na UZ još ne uočavaju, odnosno da steknemo uvid u to kakva je rezerva jajnika.

Šta nam nalaz poručuje

Ako prilikom ultrazvučnog pregleda lekar vidi oba jajnika normalne veličine i građe, sa dovoljnim brojem antralnih folikula, odnosno sa normalnom aktivnošću, te uz to u nalazu hormona dobijemo vrednosti AMH u rasponu normalnih vrednosti tj. optimalno od 4-6 ng/ml, zadovoljavajuće od 1-3 ng/ml, možemo okvirno da kažemo da je za tu starosnu dob očekivana normalna plodnost kod pacijentkinje.

– Ukoliko na ultrazvuku vidimo neke promene, poput endometriotične ciste, ili su jajnici znatno manje veličine i bez vidljivih antralih folikula, ili ih ima samo nekoliko, a da pri tom dobijemo nalaz vrednosti AMH manje od 0,5 ng/ml i niže, možemo da pretpostavimo da će takva pacijentkinja imati vrlo retke ovulatorne cikluse i da možemo kod nje očekivati smanjenu plodnost.

Kada je najbolje zakazati pregled

Pri dolasku na ultrazvučni pregled uzima se uzorak krvi na AMH i nalaz se dobija u narednih 1-3 dana, nakon čega pacijentkinja radi ultrazvučni pregled i konsultaciju i dobija procenu stanja. – Određivanje AMH nije vezano za doba dana, niti za vreme ciklusa, mogu da ga rade i devojke koje uzimaju hormonsku kontracepciju. Bilo bi poželjno, zbog ultrazvučnog pregleda, da se pregled zakaže u danima nakon završene menstruacije, objašnjava doktorka.

Šta kada su vešti loše

Kada se utvrdi vrlo niska ovarijalna rezerva, pacijentkinji je važno da se objasni šta to znači i da, ukoliko planira trudnoću, ka tome ide što pre.

– Možemo da joj pomognemo da na najbolji način sačuva svoju plodnost, bilo u vidu određenih terapija, balansiranja određenih metaboličkih poremećaja, upotrebom hormonalne kontracepcije ili uz primenu dodatnih metoda, kao i trajnijim čuvanjem plodnosti putem zamrzavanja jajnih ćelija.

Ko treba da uradi analizu AHM i kada? Ukoliko imate više od 25 godina i ukoliko planirate odlaganje trudnoće i rađanje

Ako već više od šest mesecipokušavate da ostanete u drugom stanju, bez uspeha

Ukoliko planirate proces vantelesne oplodnje.

REFERENTNE VREDNOSTI AMH

Visok preko 4,0 ng/ml

Normalan 1,5 -4,0 ng/ml

Niži -normalan 1,0 –1,5 ng/ml

Nizak 0,5 –1.0 ng/ml

Veoma nizak ispod 0,5 ng/ ml

Violeta Nedeljković