3 STVARI KOJE TREBA IZBEGAVATI PRE PREGLEDA: Jedna posebno zabrinjava žene, a lekari na nju ne obraćaju pažnju

Ne preterujete sa proizvodima za higijenu

Iako detaljna higijena intimnih delova pre pregleda izgleda kao podrazumevana rutina, ginekolozi ističu da nikako ne treba preterivati sa upotrebnom proizvoda za pranje tog dela tela.

- Ne osećajte potrebu da se preterano čistite jer ovo može učiniti više štete nego koristi. Spoljno čišćenje vodom i blagim proizvodima bez mirisa (idealno pH izbalansiran za vulvu) je važno za opštu higijenu, ali nemojte previše prati i definitivno nemojte vršiti nikakvo unutrašnje ispiranje - kaže dr Suzana Unsvort, ginekolog sa Klinike za žensko zdravlje u Kembridžu u Engleskoj.

Izbegavajte seks 24 sata pre pregleda

Doktorka Unsvort takođe preporučuje uzdržavanje od seksa do 24 sata pre zakazanog sastanka. Seks može dovesti do upale kože, ističe ona, što otežava dijagnozu određenih stanja.

Iako vas kondomi mogu zaštititi od infekcija, neki sadrže spermicid, koji može da promeni nivo pH vagine. Takođe treba izbegavati lubrikante, kako bi testovi za skrining grlića materice mogu biti precizniji.

Treba izbegavati lubrikante, kako bi testovi za skrining grlića materice mogu biti precizniji foto: Shutterstock

Ne razmišljajte o tome kako izgledate "tamo dole"

- Pored ovoga, takođe nema potrebe za brijanjem ili depilacijom pre pregleda. Prisustvo stidnih dlačica ne sprečava ginekologe da rade svoj posao i to svakako nije pokazatelj koliko ste detaljne u nezi. Ginekolozi su sve to već videli! Radite ono što je vama prijatno jer je to ono što je važno - kaže dr Unsvort.

Budite iskrene prema svom lekaru

Takođe, doktorka savetuje ženama da budu iskrene sa svojim zdravstvenim radnicima, da prate svoje menstrualne cikluse i zabeleže svako neredovno krvarenje, kao i da ne brinu za sitnice.

- Nedavno sam videla članak u kojem se pominje neprijatnost zbog toga što se malo toalet papira zalepilo za vulvu pošto je pacijentkinja prethodno bila u toaletu - kaže dr Unsvort i dodaje - Ponavljam, ginekolozi se ne opterećuju time! Idite u toalet pre pregleda ako vam je tako prijatnije i ne brinite zbog ovakvih sitnica.

Prenela: O.M.

(kurir.rs/nypost.com)