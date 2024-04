Zbog visokih štikli i uske obuće čukljeve ima 30 % žena: Naš stručnjak otkriva kako se leče

Čukljevi nastaju usled poremećaja normalnih odnosa kostiju i mekih tkiva prednjeg dela stopala, prvenstveno palca.

- Čukalj (hallux valgus) je najčešći deformitet stopala. To je progresivna deformacija stopala u kojoj je zahvaćen prvi metatarzofalangealni zglob, i često je praćena značajnom funkcionalnom nesposobnošću i bolovima u stopalu i smanjenom kvalitetom života. Ovaj zglob se postupno subluksira. To često dovodi do razvoja mekog tkiva i koštane izbočine na medijalnoj strani onoga što se naziva čukalj - objašnjava Srđan Anđelkov, fizioterapeut-specijalista.

Srđan Anđelkov, fizioterapeut specijalista foto: Privatna Arhiva

Kad se čukalj pojavi i žena ne odustane od uskih cipela s visokom potpeticom, deformitet se razvija, pa se neretko dešava da palac pređe preko drugog prsta i da se u isto vreme deformišu i zglobovi ostalih prstiju. Problem može i dodatno da se iskomplikuje, te da nastane upalni proces, koji se manifestuje intenzivnim bolovima, crvenilom, otokom, promenama na koži i mogućim infekcijama.

- Postoji visoka prevalencija hallux valgusa u celokupnoj populaciji. Čak 23 % odraslih u dobi od 18 do 65 godina i 35,7% odraslih starijih od 65 godina ima ovaj problem.

Čukljevi se češće javljaju kod žena (žene 30 % , muškarci 13 %) i starijih osoba (35,7 %). Češći je i kod osoba s ravnim stopalima ili čekićastim prstima.

Prevencija Nasledni faktori ili predispozicija (na primer kao rezultat generalizirane labavosti ligamenata) nije moguće sprečiti, ali druge stvari jesu. U cilju prevencije savetuje se nošenje udobnih cipela koje nisu preuske i izbegavanje visokih potpetica.

Neoperativan način lečenja primenjuje se kada je promena u početnoj fazi pre nego što sekundarne kontrakture mekih tkiva nisu postale trajne.

- Pacijentu u oporavku mogu pomoći i neke vežbe kao što su hvatanje klikera, rolanje teniske loptice, hvatanje peškira prstima, naizmenični hod na prstima i petama, istezanje Ahilove tetive, forsiranje pritiska stopala na dole protiv otpora gume ili peškira (kao da stajete na papučicu za gas u kolima). Korektivne ortoze, ili dnevni i noćni silikonski separatori, predstavljaju dodatnu pomoć u rešavanju problema. Situaciju olakšava i samomasaža, utrljavanje gavez gela i istezanje prstiju – ističe Srđan Anđelkov.

Nažalost, hirurška intervencija zapravo jedina može da reši problem čukljeva u kasnoj fazi. Radi se nekoliko vrsta intervencija – artrodeza, artroplastika ili osteotomija, zavisno od toga koliko je proces napredovao.

Violeta Nedeljković