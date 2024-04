Najpoznatiji svetski dijabetolog: Evo kako jedna lagana vežba uz odgovarajuću dijetu može da drži šećer pod kontrolom

Kakva je situacija u Izraelu kada se radi o obolevanju od dijabetesa?

- U Izraelu imamo dramatičan porast dijabetesa ne samo kod starih i odraslih ljudi, već i kod dece do 14 godina dijagnostikujemo jako mnogo staračkog dijabetesa. Znači, ne tipa jedan 1, već dijabetes tipa 2 koji je prirodan kod starijih ljudi.

Zašto je tako?

- Deca provode užasno mnogo vremena na mobilnim telefonima, na netu, ne vežbaju, jedu sve i svašta, jedu mnogo šećera. U proseku jedno dete u Izraelu jede tri puta više šećera dnevno nego što su njegove telesne potrebe. I zato imamo gojaznost i imamo dijabetes.

Kako nastaje dijabetes? Glavni razlog za dijabetes je gojaznost, a gojaznost znači da mast koja odlazi u mišiće ne dopušta više mišićima da koriste glukozu. Ta mast koja odlazi u jetru dovodi do toga da jetra luči više insulina. Mast koja se taloži u pankreasu ubija one ćelije koje bi trebalo da proizvode insulin i sprečava ih da rade.

Vi ste šef i osnivač tima za prevenciju i negu dijabetesa u Izraelu. Koje konkretne mere prevencije sprovodite kako bi broj obolelih bio manji?

- Pratimo elektronske kartone pacijenata, program ih “filtrira” tako da idemo na to da “upecamo” ove koji već imaju rizičan faktor, koji su u preddijabetičnom stanju. Kada identifikujemo takve pacijente pozivamo ih u kliniku, predlažemo im da promene životni stil i prepisujemo adekvatnu terapiju. Ako uspemo da sprečimo gojaznost na vreme – sprečili smo i dijabetes.

Šta je vaš savet onima koji već imaju dijabetes? Kako da ga na najbolji mogući način drže pod kontrolom?

- Dve stvari su za preporuku. Jedna je fizičko vežbanje, ali tu imamo veliki problem kod pacijenata sa dijabetesom jer mogu da budu suviše gojazni da bi vežbali ili mogu da budu previše stari za tako nešto. Ali ima stvari koje i oni mogu da rade. Recimo, da sednu ravno na stolici i probaju da odižu pete od poda bar desetak minuta. To angažuje mišiće listova, butinske i mišiće gluteusa. I već dosta insulina se tako troši. Kada radite ovu vežbu 15 % šećera u mišićnim tkivima na nogama padne, što dovodi do 60 % pada insulina u organizmu. Ovo je trivijalna vežba, svako može da je radi, a poboljšanje koje ona donosi je veliko.

Osobe sa dijabetesom mogu i aktivnije da vežbaju?

- Naravno, mnogo je bolje aktivnije vežbati ko može, čak i ekstremne sportove, poput trčanja. Šest minuta samo dnevno jakog fizičkog napora dovodi do takozvanog “what was it, ex-neuropatic factor, external inducement”. Ono što se zove vežbom izazvani neuropatski faktor u mozgu se povećava tri puta, što je izuzetno dobro osveženje za mozak, održava ga u dobroj formi, povećava neuroplastičnost moždanih ćelija, odnosno neurona. Neuroni tako bolje rade, povezani su, i mozak je u mnogo zdravijoj situaciji. I, naravno, uz fizičku aktivnost za dobre rezultate u kontroli dijabetesa poželjna je i odgovarajuća dijeta.

Dr Raz na nedavno održanom stručnom skupu u Beogradu "Sinergija prirode i nauke u lečenju dijabetesa" foto: Foto Stanko Dimitrijević

Profesor Raz je direktor Odeljenja za dijabetes Univerzitetske bolnice Hadasa, predsednik Izraelskog saveta za dijabetes i jedan od vodećih svetskih istraživača i kliničara za dijabetes. Mnogi smatraju da njegov rad menja budućnost dijabetesa tipa 1 i tipa 2. Raz je inače veliki pobornik lečenja dijabetesa na prirodan način, biljnom kuralinskom terapijom koja jednog dana može biti potpuno priznata i preporučljiva kao dodatak insulinskoj i metforminskoj terapiji, a o kojoj je i govorio na međunarodnom stručnom skupu "Sinergija prirode i nauke u lečenju dijabetesa".