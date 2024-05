Da li je sirova ishrana bezbedna za svakoga: Evo kako da je ispravno praktikujete

Pored toga što sirova ishrana ima mnoge prednosti za zdravlje zbog obilja hranljivih sastojaka i enzima, ona ipak nije idealna i sigurna za svakoga.

- Sirova ishrana, koja se fokusira na konzumiranje neprerađenih biljnih namirnica poput voća, povrća, orašastih plodova i semenki, postaje sve popularnija zbog svog potencijala da pruži obilje hranljivih sastojaka i enzima. Međutim, važno je imati na umu da sirova ishrana nije idealna ili sigurna za svakoga, a neki bi trebalo da je praktikuju uz konsultacije sa stručnjakom ili je izbegavaju iz određenih razloga. Sirova ishrana može biti manjkava u određenim hranljivim sastojcima poput proteina, vitamina B12, kalcijuma i gvožđa - objašnjava nutricionista.

Osobe koje praktikuju sirovu ishranu trebalo bi da pažljivo planiraju svoje obroke kako bi osigurali adekvatan unos svih potrebnih hranljivih sastojaka ili da razmotre suplementaciju uz konsultaciju sa stručnjakom.

- Osobe koje već pate od poremećaja u ishrani poput anoreksije ili bulimije mogu biti posebno ranjive na ekstremne dijete poput sirove ishrane. Neke osobe mogu imati poteškoće sa varenjem sirovih namirnica, posebno ako pate od gastrointestinalnih problema poput sindroma iritabilnog creva. Trudnice i dojilje trebalo bi posebno da obrate pažnju na svoj unos hranljivih materija - napominje Mišić.

Kod osoba koje imaju i određene zdravstvene probleme, sirovan ishrana može nositi određene rizike.

- Usled manjka određenih hranljivih sastojaka poput proteina, vitamina B12, kalcijuma i gvožđa, kod osoba koje već imaju anemiju ili slabije kosti može otežati stanje. Kod osoba koje već imaju gastrointestinalnih problema takođe može doći do otežanog varenja sirove hrane. Sirova ishrana često ima niži energetski unos u poređenju sa konvencionalnim dijetama koje uključuju termički obrađene namirnice. To može dovesti do nedovoljnog unosa kalorija i gubitka težine, što može biti problematično za neke osobe, posebno one koje pokušavaju održati ili dobiti na težini - objašnjava Mišić.

S druge strane, mnoge sirove namirnice bogate su enzimima koji mogu pomoći u varenju hrane.

- Sirova ishrana može pružiti obilje hranljivih sastojaka kao što su vitamini, minerali, antioksidanti, enzimi i vlakna. Konzumiranje raznovrsnog voća, povrća, orašastih plodova i semenki može doprineti opštem zdravlju i dobrobiti organizma. Za razliku od termički obradjene hrane koja može smanjiti nivo nekih hranljivih sastojaka poput vitamina C i B kompleksa, konzumiranje sirove hrane može pomoći u očuvanju ovih hranljivih sastojaka i maksimizirati njihovu nutritivnu vrednost - kaže nutricionista i dodaje:

- Sirova ishrana, posebno konzumiranje velike količine voća i povrća, može doprineti zdravlju kože zbog visokog sadržaja antioksidanata i vode. Može pomoći u održavanju zdrave težine ili postizanju gubitka težine kod pojedinaca koji to žele, pod uslovom da se pravilno planira ishrana kako bi se zadovoljile nutritivne potrebe.

Kada pratite sirovu ishranu, važno je poštovati određena pravila kako biste osigurali adekvatan unos hranljivih sastojaka i izbegli potencijalne probleme. - Uključite različite vrste voća, povrća, orašastih plodova i semenki u svoju ishranu kako biste osigurali širok spektar vitamina, minerala i antioksidanata. Proteini su važni za održavanje mišićne mase, izgradnju tkiva i opšte zdravlje. Osigurajte adekvatan unos proteina putem namirnica kao što su orašasti plodovi, semenke, mahunarke (poput leblebija i pasulja), zeleno lisnato povrće i spirulina.

Budući da sirovoj ishrani mogu nedostajati određeni hranljivi sastojci, važno je pažljivo planirati obroke kako biste zadovoljili sve nutritivne potrebe.

- Važno je da osigurate unos dovoljno kalorija kako biste zadovoljili energetske potrebe vašeg tela, posebno ako ste fizički aktivni. U nekim slučajevima, posebno ako imate određene dijetetske restrikcije ili ako je vaš unos određenih hranljivih sastojaka ograničen, može biti korisno razmotriti suplementaciju.

Ne postoji strogo vremensko ograničenje koliko dugo osoba sme da bude na sirovom režimu ishrane, jer to može zavisiti od individualnih potreba, ciljeva i zdravstvenog stanja, objašnjava Mišić.

- Različite osobe mogu imati različite ciljeve kada je u pitanju ishrana. Neki ljudi mogu koristiti sirovu ishranu kao privremenu detoksikaciju ili rešenje za gubitak težine, dok drugi mogu izabrati da je praktikuju kao dugoročni način ishrane. Važno je razmotriti da li odabrani režim ishrane odgovara vašim dugoročnim ciljevima i potrebama.

Iako pojedini ljudi mogu dobro podneti sirovu ishranu tokom dužeg vremenskog perioda, drugi mogu imati poteškoća ili neželjene efekte. Zato je važno slušati svoje telo i prilagoditi ishranu svojim individualnim potrebama i reakcijama.

- Iako sirova ishrana može pružiti brojne zdravstvene koristi, važno je razmotriti dugoročne efekte na zdravlje. Stoga je važno redovno pratiti zdravstveno stanje i obratititi se stručnjaku ako primetite bilo kakve promene ili neželjene efekte - zaključuje Mišić.

