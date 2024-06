Zašto nastaju strije i da li ih je moguće ukloniti? Doktorka otkriva od čega to zavisi

- Sve zavisi koliko si strije stare, ako se tretiraju odmah po nastanku veće su šanse da se uklone. Ako se radi o belim strijama, njih nikad ne možemo u potpunosti ukloniti, samo ih u redukovati - kaže dr Vejnović

Strije su, objašnjava doktorka, linearni atrofični ožiljci na koži, a nastaju kao posledica naglog rastezanja kože ili njene smanjene elastičnosti. Najčešće se javljaju tokom ili nakon trudnoće, u pubertetu, pri promeni telesne težine ili zbog upotrebe steroida, zbog kojih dolazi do naglog širenja kože.

- Mogu se pojaviti na bilo kom delu tela, ali najčešće su na stomaku, zadnjici, bokovima, butinama, listovima. Najčešće nastaju u pubertetu pod uticajem hormona, u trudnoći, kod gojaznih ljudi koji naglo mršave ili se naglo goje, kod bildera usled dugotrajnog podizanja velikih težina.

Strije u trudnoći i kako ih sprečiti na vreme

Kada su u pitanju strije u trudnoći jedan od faktora zbog kojih one nastaju je fizičko rastezanje kože, remeti se proizvodnja kolagena i elastičnih vlakana, dolazi do slabljenja veza između njih i na kraju do njihovog pucanja.

- Drugi faktor je povišen nivo hormona u trudnoći zbog kojih dolazi do odlaganja veće količine vode, što dovodi do “razmekšavanja” veza između kolagenih i elastinskih vlakana koja na taj način postaju podložnija pucanju - objašnjava doktorka.