Šta nam otkriva boja krvi za vreme ciklusa? Ako primetite neku od ovih odmah se javite lekaru

Boja menstruacije može biti pokazatelj da li vaš reproduktivni sistem pravilno funkcioniše. Sasvim je normalno da se boja i intenzitet krvarenja menjaju od svetle, preko jarkocrvene do braon, ali postoje određeni znaci koje mogu ukazivati na ozbiljan problem.

– Sve vezano za menstruaciju, od dužine ciklusa do boje, može da ukaže na važne činjenice o zdravlju – kaže prim. dr Aleksandra Kostić, ginekolog-endokrinolog, i objašnjava šta se krije iza svih nijansi našeg ciklusa.

Svetlocrvena

Svetlocrvena boja menstruacije je normalna u prvim danima ciklusa jer, što krv više teče, to je svetlija. Ali ako i posle dva-tri dana krv ne postane tamnija i ne bude manjeg intenziteta, moguće je da nešto nije u redu. Normalan ciklus inače traje oko sedam dana, od četvrtog do sedmog dana se smanjuje količina krvi do njenog potpunog nestajanja, a svako odstupanje zahteva odlazak kod lekara.

- Za svaku ženu je važno da nauči da sama prepozna promene u boji ciklusa koje bi mogle da ukažu na problem, i da o tome odmah obavesti svog lekara, ističe doktorka Kostić.

Tamnocrvena

Znači da je krv dugo u materici, a česta je i na kraju menstruacije, kada je protok krvi sporiji, i ujutru nakon buđenja. Najčešće nije razlog za brigu.

Oskudne crvene mrlje Ako uočite oskudno krvarenje pre menstruacije, to može ukazivati na poremećaj nivoa progesterona. Ovaj problem može izazvati neredovne menstruacije, ali i teškoće sa zatrudnjivanjem, pa je najbolje da se konsultujete sa svojim ginekologom.

Roze

Kada se blago krvarenje pomeša sa belim pranjem, možete dobiti i roze boju. Ovo nije toliko retko, naročito kod žena koje koriste kontraceptivne pilule, gde nije čudno da postoje krvarenja između menstruacija. Osim toga, kontraceptivne pilule mogu do te mere smanjiti krvarenje da ono bude roze boje. S druge strane, ako ne koristite kontraceptivne pilule, roze krv može ukazivati na pad estrogena, na anemiju, kao i lošu ishranu, a može se pojaviti i ako ste iz nekog razloga imali nagli gubitak kilograma.

Smeđa ili crna

Uglavnom se vidi na kraju menstruacije, a uzrok ove boje je što je krv dugo bila u materici.

Gusta sa ugrušcima Gusta menstruacija sa veoma tamnocrvenim ugrušcima govori da je nivo progesterona nizak, a istovremeno nivo estrogena u vašem organizmu visok. U većini slučajeva to ne znači ništa ozbiljno. Ali ukoliko su ugrušci veliki ili ih ima baš mnogo, onda se definitivno radi o hormonskom disbalansu koji može da napravi problem. Može da se desi da imate miom ili više njih u materici. Zbog toga bi bilo bolje da odete na pregled.

Narandžasta

Ukoliko primetite narandžaste tragove u menstrualnoj krvi i neprijatan miris, to može da ukazuje na infekciju ili neku polno prenosivu bolest. Tada je neophodno što pre posetiti ginekologa.

Siva

Siva boja nikad nije dobra i ukazuje na prisustvo bakterija. U tom slučaju odmah zakažite pregled kako biste dobili odgovarajući lek.

Pripremila: Violeta Nedeljković