5 caka da sačuvate zdravlje zuba: Stomatolog otkriva šta su glavni aduti u pravilnoj nezi

- Najbolji način da naše zube sačuvamo zdravim jeste preventiva, a pravilna preventiva podrazumeva redovno i pravilno pranje zuba, redovne stomatološke kontrole i pravilnu ishranu - kaže dr Nataša Pejčić i objašnjava kako da sačuvamo zdravlje zuba.

Perite zube bar dva puta dnevno

Minimalno dva puta dnevno perite zube po tri minuta - ujutru čim ustanete pre doručka i uveče neposredno pre spavanja. Prilikom pranja zuba treba obratiti pažnju da se operu sve površine zuba i da se očisti jezik.

Koristite samo meku četkicu

Dobra četkica za zube treba da bude meka, gusta, ravnih vlakana i sa malom glavom. Meke čektice ne dovode do oštećenja desni, a i dalje su veoma efikasne u uklanjanju nasaga sa zuba zbog gustog rasporeda vlakana. Četkicu bi trebalo menjati na svaka tri meseca, ili češće, odnosno uvek nakon neke bolesti ili infekcije.

Četkicu bi trebalo menjati na svaka tri meseca ili češće, a uvek nakon bolesti ili infekcije. foto: Profimedia

Koristite paste sa florom

Pored četkice, sredstva za održavanje higijene su pasta za zube, zubni konac, interdentalne četkice, čistač jezika i tečnosti za ispiranje. Ukoliko po preporuci stomatologa ne koristite medicinske paste za zube, kod izbora paste je bitna količina flora koju pasta u sebi sadrži, dobro je da pasta ima 1.450 ppm flora. Flor jača zubnu gleđ i čini zube otpornijima na dejstva kiselina. Što se ukusa tiče, birate ono što vama odgovara.

Konac za zube je dobrodošao uvek

Konac za zube i interdentalna četkica se koriste za međuzubne prostore, jer četkica ne moze da stigne do svih delova zuba. Njih je dovoljno koristiti jednom dnevno, naveče pre spavanja, ili više puta ako vam to savetuje stonatolog. Važno je ova sredstva koristiti pravilno, po preporuci stomatologa, da ne bi došlo do povreda desni.

Institut za javno zdravlje Dr. Milan Jovanović Batut krajem 2023. godine objavio je istraživanje da 700 hiljada ljudi u Srbiji nema nijedan zub, dok zdravih zuba ima 16% građana.

Tečnost za ispiranje usta samo nakon pranja

Ni ne pomišljajte da tečnost za ispiranje usta koristite umesto pranja zuba. Ova tečnost osvežava dah, ali ne može ukloniti dentalni plak jer on se uklanja samo mehanički, pranjem zuba sa četkicom. Ako koristite tečnosti za ispiranje, radite to posle pranja zuba. Neophodno je da sačekate oko pola sata nakon pranja zuba. Ove tečnosti se upotrebljavaju isključivo po preporuci stomatologa.

Ni ne pomišljajte da tečnost za ispiranje usta koristite umesto pranja zuba. foto: Shuterrstock

SAVET ZLATA VREDAN Izbegavajte duvan Neke vrste hrane i pića mogu trajno promeniti boju zuba, iako ta promena boje ne mora voditi slabljenju kvaliteta zuba. Pre svega to se odnosi na kafu, čaj i crno vino, a izuzezno loše na boju zuba utiče i duvan, pri čemu toksini iz cigareta imaju i druge negativne efekte na zube., kao i okolna tkiva. Duvanski dim je vodeći faktor rizika za nastanak oralnog karcinoma, te bi pušenje svakako trebalo izbegavati. Ako već ne možete da eliminišete preterano konzumiranje kafe i da prestanete da pušite, savetuje se da više vremena i pažnje posvetite održavanju i očuvanju oralnog zdravlja.