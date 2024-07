Šta je dijabetička neuropatija? Evo zašto je važno da uz nivo šećera redovno kontrolišete i puls i krvni pritisak

O simptomima i rizicima koje nosi ovaj poremećaj, kao i koliko često se javlčja kod osoba sa dijagnozom dijabetesa, razgovarali smo sa prof. dr Srđanom Popovićem, endokrinologom.

- Autonomna neuropatija je najpodmukliji oblik komplikacija šećerne bolesti. Reč je o mikroangiopatskim komplikacijama (problemi koji nastaju u manjim krvnim sudovima) koje zahvataju vegetativni nervni sistem, simpatikus i parasimpatikus. Različite manifestacije su nešto što itekako može da dovede do izuzetno opasnih stanja - kaže prof. Popović.

Profesor ističe da je najopasnija posledica takozvana iznenadna smrt koja može da zaktekne pacijenta.

- Ako je simpatikus oštećen mikroangiopatskim komplikacijama, dolazi do prevage parasimpatikusa i on usporava srčani rad i ono što je najopasnije to je da može da dođe do srčnog zastoja i iznenadne smrti.