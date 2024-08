Sve je više pozitivnih na koronu: Ako primetite ovaj simptom, obavezno se testirajte

Doktorka kaže da je povećen broj ljudi koji su zaraženi, međutim veliki je broj ljudi koji su nedijagnostikovani.

- Čak je i Institut za javno zdravlje "Milan Jovanović Batut" objavio da od maja imamo porast broja pacijenata sa kovidom, to su podvariante omikrona. Nedeljno imamo od 60 do 90 ljudi koji su pozitivni, od nekih 550 ljudi koji se testiraju.

Pacijenti se međutim često javljaju tek kada dođe do sekundarnih infekcija jer simptomi ovog kovida su mnogo blažih nego što su bili ranije.

- Temperatura može trajati jedan dan ili dva, tri dana, tako da se obično pacijenti tada ne jave, već se javljaju posle sedan do 10 dana kada dođe do nekih sekundarnih infekcija. Uglavnom su to bakterijske, može biti i virusne sekundarne infekcije, ali javljuju se sa bakterijskom upalom pluća, sa gnojnom anginom jer je došlo do pada imuniteta i njihov organizam je tada dobro mesto za ove bakterijske infekcije - objašnjav dr Obradović.

Izolacija 5 do 7 dana

U pitanju je takozvani FLIRT, nezvaniči naziv podvarijante omikronvirusa. Tu spada i JN1, mutacija omikronvirusa koji je i kod nas zastupljen.

- Pacijetni imaju promenjeno čulo ukusa i to im je signal da treba da se testiraju. Inače, dođu čak kod nas i ljudi koji su već testirani i pozitivni na kovid i koje samo treba staviti u izolaciju od pet do sedam dana da ne bi širili infekciju drugima. Ali, neki ljudi posle jednog dana visoke temperature odu na posao i tako šire virus.

Doktorka Obradović ističe da su imptomi čak i blaži nego tokom sezone kada vladaju adenovirusi. - Jedino po čemu prepoznamo tj. sumnjamo na kovid, to je bol u mišićima, zglobovima, malaksalost i iscrpljenost. To je taj simptom koji ih razlikuje od drugih adenovirusa po kome posumnjamo da se radi o nekoj podvarijanti omikronvirusa.

Jačanje imuniteta na prvom mestu

Kao prevencija, ali i ako dođe do zaraze, preporučuje se na prvom mestu prirodno jačanje imuniteta.

- Sada imamo izobilje svežeg voća i povrća. Imamo dosta vitamina C u paprici, samo zaboravljamo da je konzumiramo, jer nekako smo svi navikli da uzimamo vitamine u toku zime da sprečimo infekcije, a kada dođe leto onda prosto nemamo vremena za neku pravilnu ishranu i pravilan način života.

Važno je i da izbegavamo energetske napitke, jer podstiču izbacivanje tečnosti iz organizma.

- Svi ti napici koji imaju kofeina u sebi su diuretici, a diuretici nisu sada poželjni kada naš se organizam putem znojenja i širenja krvnih sudova rasklađuje, tako da mu treba dosta tečnosti. Zatim, dobar san je veliki preduslov za dobar imunitet, redovna fizička aktivnost koja je primerena dobu dana i godinama starosti i naravno oboljenjima koje imamo. I naravno što je još bitno to je pozitivnost, i tretiranje problema koje nam život nosi, ne kao stres već kao običan problem koji treba rešiti.

Bez panike na putovanju Ukoliko neko tokom odmora, na putovanju primeti neki od simptoma kovida, nikako ne treba da uzima antibiotike i leči se na svoju ruku. - Kovid kao i svi virusi ne leče se antibioticima. Dakle, potrebna je blaga izolacija od ljudi da ne bi širili taj virus i važno je obratiti pažnju na jačanje svog imuniteta. Znači nikakva panika ni strah. Naravno ako imamo neku prolongiranu temperaturu ili ako imamo bol u grlu ili kratak dah, oteženo disanje, važno je javiti se lekaru odmah radi dalje dijagnostike.

