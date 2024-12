Previše hrane dovodi do osećaja težine i bola u želucu

- U tom periodu želudac mora da pokrene, stručno rečeno, migratorne motorne komplekse, tj. svoju peristaltiku (grčenje mišića koji će hranu poslati do dvanaestopalačnog creva).

Prilikom unosa veće količine hrane, ako smo umorniji ili inače nismo dovoljno fizički aktivni, ovi mišići gube svoju funkciju i dolazi do nadimanja , pritiskanja pa čak i bola, napominje doktorka Obradović. Ovo može naročito biti izraženo kod starijih osoba.

- Umesto da unesena hrana posle dva sata napusti želudac, ona tu stoji i od dužeg zadržavanja se raspada, proizvodi gasove koji idu u najvišu tačku – iza rebara. Upravo zbog toga dolazi do onog osećaja težine (kamena), pritiskanja, nadimanja, pa čak i bola, jer dolazi do rastezanja želuca, počinje podrigivanje, pošto se otvara spoj između želuca i jednjaka, a vazduh se uvek trudi da ide u najvišu tačku. Sve to traje dok se oslabljeni, pretovareni želudac nekako ne aktivira da progura hranu dalje.