- Žene i u mladosti imaju mnogo manji procenat mišićne mase nego muškarci - 35 odsto prema 45 odsto mase tela. Kada to izrazimo u kilogramima, postaje još očiglednije – prosečno je to kod žena oko 20 kg mišića, a kod muškaraca 35. Zašto je to važno? Mišići su glavni potrošači energije, a suprotno tome, mast, koja čini preko 20 do 27 odsto ženskog tela, a svega 10 do 15 odsto muškog, je nikakav potrošač, a istovremeno najveći magacin rezervnih kalorija. Dok su žene u fertilnom periodu ovo ima enormni bioliški značaj kako za normalni hormonski status, tako i još više za reproduktivno zdravlje i periode trudnoće.