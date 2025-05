Ljudi su mršavili , pa ih je to podstaklo da poste na različite načine. Neki ograniče vreme za jelo na 10 do 15 sati. Dok je najčešći oblik povremenog posta je preskakanje doručka.

Najviše srčanih udara dešava se u ranim jutarnjim satima, delom zbog pojačanog lučenja adrenalina u to vreme. Ako se tome doda i nedostatak hrane, to može objasniti zašto istraživanja pokazuju da povremeni post nije uvek zdrav niti bezbedan. Na to bi trebalo obratiti pažnju.