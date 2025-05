- Radim u ovoj klinici već 20 godina. Kada sam počeo, otprilike jedna od pet osoba sa hipertenzijom koje su mi se uputile bile su mlađe od 30 godina. To se lako udvostruči. Sada bih rekao da je svaka treća osoba koja mi se obratila mlada, a gojaznost je glavni pokretač – to je zaista jedan od najvećih izazova sa kojima se suočavamo - istakao je prof. Džejkob Džordž, šef katedre za kardiovaskularnu medicinu na Univerzitetu u Dandiju.

Kortni je predložila zamenu kada je u pitanju so: „Kada je u pitanju so, zamenite kuhinjsku so morskom solju koja sadrži esencijalne minerale za kontrolu krvnog pritiska. Morska so u umerenim količinama može da obezbedi ove esencijalne minerale.“