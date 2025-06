- Kada je u pitanju vežbanje, postoji realna zabrinutost da bi preraspodela protoka krvi do aktivnih mišića tokom fizičkog napora mogla da dovede do smanjenja placentalnog protoka krvi i neadekvatne isporuke hranljivih materija i kiseonika do fetusa, a potencijalno i trajnih neželjnih efekata po sam fetus. Međutim, u nekomplikovanoj trudnoći (u kojoj ne postoje kontraindikacije za bavljenje fizičkom aktivnošću), umerena fizička aktivnost, odnosno aktivnost pri kojoj sežena oseća dobro, s povećanjem brzine disanja i rada srca, uz osećaj povišene toplote tela s posledičnim znojenjem, smatra se prihvatljivom i korisnom kako za samu trudnicu, tako i za plod čiji razvoj zavisi od stanja njenog organizma - sugeriše dr Rovčanin, koja je za svoj istraživački rad "Uticaj bavljenja fizičkom aktivnošću na pojavu postporođajne depresije" dobila prestižnu regionalnu nagradu "International Medis Awards for Medical Research".