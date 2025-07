Vitamin D se najvećim delom stvara u koži pod uticajem sunčevih zraka - čak 80 do 90 odsto ukupne količine. Da bi ga telo proizvelo dovoljno, potrebno je da budemo izloženi suncu oko 15 do 30 minuta dnevno, bez kreme sa zaštitnim faktorom. Ovaj nutrijent ćete pronaći i u pojedinim namirnicma (koje opet ne mogu da obezbede više od 10-20 odsto potreba), ali se one mogu izbrojati na prste jedne ruke, kaže na svom Instagram nalogu nutricionista Dijana Radetić.