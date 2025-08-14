Zašto cifre na vagi variraju? Nutricionista otkriva 5 razloga zbog kojih to ne bi trebalo da vas definiše
Mnogi svakodnevno staju na vagu i očekuju da im taj mali brojčanik otkrije sve o njihovoj formi i napretku u mršavljenju. Međutim, vaga može da zavara i nije uvek pravi pokazatelj promena koje se dešavaju u telu, kaže na svom Instagram postu nutricionista Jasna Vujičić.
- Na primer, zadržavanje vode može da učini da težina varira i do dva kilograma u jednom danu. Hormoni, unos soli, stres, pa čak i fizička aktivnost utiču na to koliko će telo zadržati tečnosti. Žene posebno primećuju ove oscilacije tokom menstrualnog ciklusa, kada težina može da „skače“ i do tri kilograma, što je potpuno normalno i prolazno - navodi nutricionista.
Ako redovno trenirate i pazite na ishranu, postoji velika verovatnoća da gubite masno tkivo, a istovremeno dobijate mišićnu masu. Budući da su mišići gušći i teži od masti, vaga može da pokaže istu brojku, dok vi zapravo izgledate vitkije i zategnutije.
* Zadržavanje vode
* Mišići vs. masti
* Digestivni sistem
* Menstrualni ciklus
* Progres se ne meri samo kilogramima
- Promene na vagi mogu da budu i posledica varenja – hrana koja se još nalazi u želucu i crevima ima svoju težinu, i to ne znači da ste se „udebljali“, već da vaš poslednji obrok još nije u potpunosti svaren - naglašava Jasna Vujičić.
Drugi, takođe važni pokazatelji
Zato se napredak ne meri samo kilogramima. Posmatrajte i druge pokazatelje – obim tela, kako vam stoji odeća, nivo energije, kvalitet sna i raspoloženje. Sve su to važni signali da ste na dobrom putu.
- Vagu koristite kao jedan od alata, ali nikada ne dozvolite da vas broj definiše. Zdravlje i forma su mnogo više od cifre na ekranu - poručuje nutricionista.
Izvor: Instagram Jasna Vujičić/Zdravlje.kurir.rs