Slušaj vest

Mnogi svakodnevno staju na vagu i očekuju da im taj mali brojčanik otkrije sve o njihovoj formi i napretku u mršavljenju. Međutim, vaga može da zavara i nije uvek pravi pokazatelj promena koje se dešavaju u telu, kaže na svom Instagram postu nutricionista Jasna Vujičić.

- Na primer, zadržavanje vode može da učini da težina varira i do dva kilograma u jednom danu. Hormoni, unos soli, stres, pa čak i fizička aktivnost utiču na to koliko će telo zadržati tečnosti. Žene posebno primećuju ove oscilacije tokom menstrualnog ciklusa, kada težina može da „skače“ i do tri kilograma, što je potpuno normalno i prolazno - navodi nutricionista.

Ako redovno trenirate i pazite na ishranu, postoji velika verovatnoća da gubite masno tkivo, a istovremeno dobijate mišićnu masu. Budući da su mišići gušći i teži od masti, vaga može da pokaže istu brojku, dok vi zapravo izgledate vitkije i zategnutije.

Zašto vaga varira? * Zadržavanje vode

* Mišići vs. masti

* Digestivni sistem

* Menstrualni ciklus

* Progres se ne meri samo kilogramima

- Promene na vagi mogu da budu i posledica varenja – hrana koja se još nalazi u želucu i crevima ima svoju težinu, i to ne znači da ste se „udebljali“, već da vaš poslednji obrok još nije u potpunosti svaren - naglašava Jasna Vujičić.

Čak i veći broj kilograma može da izgleda lepše ako ih čine mišići, a ne masno tkivo Foto: Shutterstock

Drugi, takođe važni pokazatelji

Zato se napredak ne meri samo kilogramima. Posmatrajte i druge pokazatelje – obim tela, kako vam stoji odeća, nivo energije, kvalitet sna i raspoloženje. Sve su to važni signali da ste na dobrom putu.