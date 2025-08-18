Rak pankreasa je agresivna bolest koja se često otkriva u kasnoj fazi i ima visoku stopu smrtnosti

Razgovarali smo sa Jovanom Živić, nutricionistatom o tome kako ishrana, određene namirnice, faktori rizika i svakodnevne životne navike mogu uticati na razvoj karcinoma pankreasa.

Pitali smo našu sagovornicu postoji li povezanost između crvenog/prerađenog mesa i rizika od raka pankreasa?

- Postoji. Brojne studije su pokazale da visoka i česta konzumacija prerađenog mesa (npr. viršle, slanina, suhomesnati proizvodi) i prekomerna upotreba crvenog mesa mogu povećati rizik od raka pankreasa. Ove namirnice često sadrže konzervanse poput nitrita i nitrata, koji se mogu pretvoriti u potencijalno kancerogene spojeve u telu. To ne znači da je svaki zalogaj kobasice "zabranjen", ali znači da ne treba da bude svakodnevna stvar.

Fokus na biljne izvore proteina, ribu, piletinu i povremenu umerenu konzumaciju kvalitetnog crvenog mesa je pravi izbor.

Faktori koji loše utiču na zdravlje pankreasa

Gojaznost i šećer

Gojaznost, naročito visceralna mast oko organa, direktno je povezana sa povećanim rizikom od insulin-rezistencije i hronične upale, što dugoročno opterećuje pankreas i povećava rizik od dijabetesa tipa 2, ali i karcinoma pankreasa.

- Visok unos rafinisanog šećera dodatno stimuliše stalno lučenje insulina, što vremenom može „istrošiti“ pankreas. Dakle, balansirani obroci sa niskim glikemijskim opterećenjem, uz redukovanje slatkiša, gaziranih pića i skrivenih šećera u industrijskoj hrani – ogroman su korak ka zaštiti pankreasa - zaključila je Živić.

Gojaznost, posebno visceralna, povećava rizik od insulinske rezistencije i hronične upale Foto: New Africa/Shutterstock

Kako da očuvate zdravlje pankrasa?

Fokus na celovite, neprerađene namirnice – puno povrća, voća sa niskim glikemijskim indeksom, integralnih žitarica, zdravih masti (maslinovo ulje, avokado, semenke, orašasti plodovi), kao i biljnih proteina – može doprineti smanjenju upalnih procesa koji se često vezuju za razvoj karcinoma.

- Redovni, umereni obroci koji ne opterećuju pankreas i koji održavaju stabilan nivo šećera u krvi su osnova. Dakle: ne preskakati obroke, izbegavati prejedanje, i slušati svoje telo.

Mediterranska ishrana je i ovde zvezda vodilja

- Pun tanjir povrća, mahunarke, maslinovo ulje, riba bogata omega-3, bobičasto voće, integralne žitarice – to su saveznici tvog pankreasa. Hrana bogata antioksidansima (poput kurkume, borovnica, brokolija, spanaća) pomaže u borbi protiv oksidativnog stresa, koji je jedan od faktora razvoja raka - objašnjava nutricionista.

Takođe, dovoljan unos tečnosti, bezalkoholna i nezaslađena pića (čaj, voda sa limunom, kombucha umerenim količinama) su važni za optimalnu funkciju pankreasa.

Kako fizička aktivnost i kontrola stresa pomažu u prevenciji?

Redovna fizička aktivnost pomaže u regulaciji telesne mase, poboljšava osetljivost na insulin i smanjuje hronični upalni status – što sve direktno podržava zdravlje pankreasa.

Fizička aktivnost reguliše težinu, poboljšava insulin i smanjuje upale, čime štiti pankreas Foto: Shutterstock

- Kontrola stresa nije samo "najs tu hev" – stres povećava kortizol, a hronično povišen kortizol narušava metabolizam glukoze, što stvara dodatni pritisak na pankreas. Pronaći svoj balans kroz šetnje, treninge, jogu, meditaciju ili jednostavno kroz smeh i druženje – jednako je važno kao i ono što stavljamo na tanjir - rekla je za kraj naša sagovornica.

