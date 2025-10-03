Slušaj vest

Mnogi koji pokušavaju da smršaju uvereni su da rade sve ispravno, a kilogrami ipak ostaju. U praksi se pokazuje da mršavljenje ne zavisi samo od "čvrste volje" ili dijete, već i od niza sitnih navika koje usporavaju metabolizam i koče napredak. prof. dr Dušan Vešović, specijalista medicine rada, farmacije i lekar integrativne medicine na svom Instagram nalogu upozoravaju da čak i male greške, od previše restriktivne ishrane do skrivenih kalorija, mogu dugoročno da poniše vaš trud, ali se jednako lako mogu ispraviti uz pravilnu strategiju.

Premalo hrane usporava metabolizam

Ako naglo smanjite obroke, vaše telo prelazi u “mod štednje”. Umesto da sagoreva masnoće, ono ih čuva kao rezervu. Rezultat su umor, stalna glad i sporiji pad kilograma, navodi dr Vešović.

Rešenje: Jedite redovno i obavezno unosite proteine, vlakna i zdrave masti. Kvalitet hrane uvek je važniji od kvantiteta. "Zdrava" hrana može da doda kilograme

Avokado, orašasti plodovi ili ovsene pahuljice jesu odlične namirnice, ali su i kalorične. Kada ih jedete u prevelikim količinama, unos kalorija nadmašuje potrošnju i mršavljenje staje.

I zdrava hrana može da bude kalorična Foto: Shutterstock

Rešenje: Naučite da merite porcije - šaka badema je dovoljna, a ne cela kesica. Kombinujte različite namirnice kako bi sitost trajala duže. Skrivene kalorije u piću i dodacima

Gazirani sok, proteinska pločica ili kupovni dresing mogu lako da dodaju stotine nepotrebnih kalorija, iako mislite da pazite na ishranu, opominje doktor.

Rešenje: Birajte vodu ili nezaslađene čajeve. Pravi domaći prelivi od limuna, maslinovog ulja i začina su bolja i zdravija opcija. Nedostatak kretanja koči napredak

Čak i kada se hranite savršeno, ako dan provodite sedeći, telo ne troši dovoljno energije. Bez pokreta nema trajnog rezultata.

Bez fizičke aktivnosti i potrošnje energije nema trajnog rezultata Foto: Shutterstock

Rešenje: Krećite se svakodnevno, a cilj je najmanje 6.000 do 10.000 koraka. Dodajte i trening snage, jer mišići troše kalorije čak i u mirovanju. Nestrpljenje i odustajanje

Ako očekujete čudo za nedelju dana, razočaranje je gotovo sigurno. Kilogrami su se gomilali mesecima i godinama, pa je logično da i njihovo skidanje traži vreme, sugeriše dr Vešović.