I pored svih napora kilogrami ne idu dole? Prof. dr Vešović otkriva koje greške možda pravite
Mnogi koji pokušavaju da smršaju uvereni su da rade sve ispravno, a kilogrami ipak ostaju. U praksi se pokazuje da mršavljenje ne zavisi samo od "čvrste volje" ili dijete, već i od niza sitnih navika koje usporavaju metabolizam i koče napredak. prof. dr Dušan Vešović, specijalista medicine rada, farmacije i lekar integrativne medicine na svom Instagram nalogu upozoravaju da čak i male greške, od previše restriktivne ishrane do skrivenih kalorija, mogu dugoročno da poniše vaš trud, ali se jednako lako mogu ispraviti uz pravilnu strategiju.
Premalo hrane usporava metabolizam
Ako naglo smanjite obroke, vaše telo prelazi u “mod štednje”. Umesto da sagoreva masnoće, ono ih čuva kao rezervu. Rezultat su umor, stalna glad i sporiji pad kilograma, navodi dr Vešović.
- Rešenje: Jedite redovno i obavezno unosite proteine, vlakna i zdrave masti. Kvalitet hrane uvek je važniji od kvantiteta.
"Zdrava" hrana može da doda kilograme
Avokado, orašasti plodovi ili ovsene pahuljice jesu odlične namirnice, ali su i kalorične. Kada ih jedete u prevelikim količinama, unos kalorija nadmašuje potrošnju i mršavljenje staje.
- Rešenje: Naučite da merite porcije - šaka badema je dovoljna, a ne cela kesica. Kombinujte različite namirnice kako bi sitost trajala duže.
Skrivene kalorije u piću i dodacima
Gazirani sok, proteinska pločica ili kupovni dresing mogu lako da dodaju stotine nepotrebnih kalorija, iako mislite da pazite na ishranu, opominje doktor.
- Rešenje: Birajte vodu ili nezaslađene čajeve. Pravi domaći prelivi od limuna, maslinovog ulja i začina su bolja i zdravija opcija.
Nedostatak kretanja koči napredak
Čak i kada se hranite savršeno, ako dan provodite sedeći, telo ne troši dovoljno energije. Bez pokreta nema trajnog rezultata.
- Rešenje: Krećite se svakodnevno, a cilj je najmanje 6.000 do 10.000 koraka. Dodajte i trening snage, jer mišići troše kalorije čak i u mirovanju.
Nestrpljenje i odustajanje
Ako očekujete čudo za nedelju dana, razočaranje je gotovo sigurno. Kilogrami su se gomilali mesecima i godinama, pa je logično da i njihovo skidanje traži vreme, sugeriše dr Vešović.
- Rešenje: Budite dosledni. Male promene u kontinuitetu donose najveće rezultate. Strpljenje i upornost su dobitna kombinacija za trajni uspeh.