Jedan od najčešćih uzroka izraženog bola u leđima je diskus hernija

Bol u leđima danas spada među najrasprostranjenije zdravstvene probleme u svetu. Statistika Svetske zdravstvene organizacije pokazuje da čak osam od deset ljudi tokom života iskusi epizodu bola koja remeti svakodnevne aktivnosti. Lumbalni bol je na vrhu liste hroničnih muskuloskeletnih tegoba i jedan je od glavnih razloga odsustvovanja s posla širom planete. Ni Srbija nije izuzetak, kaže za naš portal povodom Svetskog dana leđa Srđan Anđelkov, fizioterapeut specijalista i diplomirani osteoapata.

Mladi sve češće na udaru Procenjuje se da više od milion ljudi godišnje zatraži pomoć zbog problema s kičmom, a tegobe se najčešće javljaju u radno aktivnoj populaciji između 30. i 60. godine. Zabrinjava i podatak da se sve češće javljaju mladi, studenti i ljudi koji tek započinju karijeru s problemima koji su donedavno bili tipični za stariju populaciju. Najveći krivci su sedelački način života, nedostatak fizičke aktivnosti i loše držanje.

- Jedan od najčešćih uzroka izraženog bola i funkcionalnih ograničenja je diskus hernija, odnosno ispadanje dela međupršljenskog diska koji pritiska nervne korene. Iako ovaj termin često zvuči zastrašujuće, u većini slučajeva uz pravovremeno reagovanje i adekvatnu terapiju moguće je sprečiti hronične posledice i izbeći operaciju - ohrabruje na početku razgovora naš sagovornik.

Zašto dolazi do diskus hernije

Između pršljenova nalaze se diskovi koji služe kao svojevrsni "amortizeri". S godinama, ali i usled loših navika, disk gubi elastičnost i otpornost. Dugotrajno sedenje, nepravilno držanje tela, višak kilograma ili nagla fizička opterećenja dodatno ubrzavaju ove promene.

Prva stavka na listi uzroka je dugotrajno sedenje Foto: Shutterstock

- Unutrašnji deo diska (nucleus pulposus) može da "procuri" kroz spoljašnji sloj (anulus fibrosus) i da pritisne nerve, što izaziva bol u leđima, utrnulost, trnjenje ili širenje bola niz nogu. U početku su simptomi često suptilni i lako se ignorišu, ali bez pravovremenog reagovanja mogu brzo da napreduju - objašnjava Srđan Anđelkov.

Prevencija počinje malim koracima

Briga o kičmi ne počinje u ordinaciji, već kod kuće, na poslu i u svakodnevnim aktivnostima, sugeriše fizioterapeut.

- Redovno kretanje, vežbe za stabilizaciju trupa i korekcija držanja tela čine osnovu prevencije. Mnogo znači i pravilno podešeno radno mesto, kvalitetna stolica s osloncem za leđa, ekran u visini očiju i kratke pauze na svakih 45 minuta. Male promene u navikama mogu da naprave veliku razliku - ističe Srđan Anđelić.

Zašto je važno reagovati na vreme

Mnogi ignorišu prve znake problema, kao što su povremeni bol, ukočenost ili trnjenje. Tek kada tegobe postanu ozbiljne, traže pomoć.

Fizioterapija je najčešći i najvažniji oblik lečenja bez operacije Foto: Shutterstock

- U tom trenutku često je potrebno više vremena za oporavak. Rano javljanje fizioterapeutu ili lekaru presudno je za uspeh terapije. U početnim fazama moguće je sprečiti dalji razvoj hernije, a neretko i izbeći invazivne procedure. Stručni pregled omogućava da se na vreme otkriju disbalansi i mehanička ograničenja, čak i pre nego što bol postane intenzivan - pojašnjava fizioterapeut.

Fizioterapija, manuelna terapija i osteopatija

Fizioterapija je najčešći i najvažniji oblik lečenja diskus hernije bez operacije. Cilj je da se ublaži bol, povrati pokretljivost i ojačaju mišići koji stabilizuju kičmu. Sve češće se primenjuju i manuelne tehnike specijalizovane mobilizacije i manipulacije koje mogu da rasterete nerve i povrate normalnu mehaniku pokreta,

- Osteopatija ide korak dalje. Umesto da tretira samo bolno mesto, posmatra telo kao celinu. Osteopatski tretmani obuhvataju dijafragmu, karlicu, fascije i druge strukture koje utiču na ravnotežu tela, pa tako ciljaju uzroke, a ne samo simptome. Kombinacija fizioterapije i osteopatije često daje najbolje rezultate - sugeriše naš sagovornik i predlaže pet jednostavnih vežbi koje ublažavaju napetost, jačaju leđa i popravljaju držanje.

Pet jednostavnih koraka za zdravu kičmu Krećite se svaki dan - hodajte, istežite se, ustanite iz stolice kad god možete. Vodite računa o držanju - ramena nazad, glava uspravna, stomak lagano aktiviran.

Podesite radno mesto - dobra stolica i pravilan položaj monitora čine čuda.

Vežbajte mišiće trupa - jaki stabilizatori su najbolja zaštita kičme.

Ne čekajte da bol postane hroničan - reagujte na prve znake.

Pet jednostavnih vežbi za manje bola

Ne treba vam teretana ni specijalna oprema. Ove vežbe možete raditi kod kuće ili na poslu, svakodnevno, u svega desetak minuta i tako sačuvati i unaprediti zdravlje leđa.

Mačka-krava

Na sve četiri, udah dok ulegnete leđa i pogledate gore, izdah dok zaokružite leđa i privučete bradu. Uradite 10-15 ponavljanja. Ova vežba pokreće i razgibava ceo kičmeni stub.

Vežba mačka-krava (na slici je položaj mačke) Foto: Shutterstock

Most (glute bridge)

Lezite na leđa, savijte kolena i podignite karlicu u ravnu liniju s ramenima. Zadržite 3-5 sekundi pa se polako spustite. Uradite 10-15 ponavljanja. Ova vežba jača zadnjicu i rasterećuje lumbalni deo.

Vežba most jača zadnjicu i rasterećuje lumbalni deo Foto: Shutterstock

Ptica-pas

Iz položaja na sve četiri, ispružite suprotnu ruku i nogu, zadržite pet sekundi i promenite stranu. Vežba aktivira duboke stabilizatore trupa.

Ova vežba uvrtanja (ptica-pas) aktivira duboke stabilizatore trupa Foto: Shutterstock

Bočni oslonac na kolenima

Lezite bočno, oslonite se na podlakticu i savijena kolena, pa podignite kukove. Zadržite 15-30 sekundi po strani. Vežba jača bočne mišiće i doprinosi stabilnosti kičme.

Bočni plank doprinosi stabilnosti kičme Foto: Shutterstock

Istezanje zadnje lože

Ležeći na leđima, podignite jednu nogu pravo i lagano je privucite ka sebi. Zadržite 20-30 sekundi, pa ponovite s drugom nogom. Ova vežba smanjuje napetost zadnje lože i rasterećuje karlicu i donji deo leđa.

Vežba kolena ka grudima rasterećuje karlicu i donji deo leđa Foto: Shutterstock

- Najveća odgovornost je na svakome od nas. Redovno kretanje, pravilno držanje, nekoliko osnovnih vežbi dnevno i spremnost da na vreme potražimo stručnu pomoć su jednostavni koraci koji čine razliku između prolazne tegobe i hroničnog problema koji ograničava svakodnevni život - poručuje Srđan Anđelkov.