Zašto su proteini važan deo doručka? Nutricionista otkriva kako deluju na mozak, hormone, koncentraciju
Nutricionista Aleksandra Lišanin na svom Instagram profilu podelila je savete o tome zbog čega je značajno jesti proteine u prvom obroku.
- Ako preskačete doručak ili jedete samo žitarice, skrob, šećere, testa, vaše telo to doživljava kao stres. Zato pojedite 30 do 35 g proteina u roku od 90 minuta od buđenja i vaš mozak će vam zahvaliti - objašnjava nutricionistkinja.
Protein ujutru znači:
- više dopamina (fokusa, smirenosti, motivacije)
- manju potrebu za šećerom i grickalicama
- stabilniji šećer i niži kortizol
Zbog čega su još proteini ujutro važni?
- Protein šalje signal sigurnosti - Protein jutro šalje telu poruku Bezbedna si, tabilna si, sita si. Bez dovoljno proteina moza traži rze dopamisnke "udarce" - iz šećera, testa i ultraprerađene hrane.
- Nauka u pozadini - U studiji Unverziteta u Misuriju, devojke koje su obično preskakale doručak bile su podeljene u tri grupe: one koje nisu doručkvoale, one koje su imale doručak sa 13 grama proteina i one čiji je doručak sadržao 35 grama proteina. Samo visokoproteiniski doručak (35g proteina) manjio je žudnje tokom dana, smanjio je želju za grickanjem kasno uveče i povećao je dopamin (HVA - marker dopamina)
Kada preskačete doručak:
- dopamin ostaje nizak
- grehlin (hormon gladi) raste
- apetit se pojačava kasnije tokom dana
- nervni sistem ostaje u "režimu stresa"
Kada doručkujete proteine:
- stabilizuje se šećer u krvi
- smanjuje se kortizol
- povećava se sinteza dopamina
- umiruje se nervni sistem
Rezultat je više fokusa, manje stresa i manja potreba za šečerom tokom dana.
Kako da započnete dan ispravno?
Probajte ovaj jutarnji reset:
- Pojedite 30 do 35 grama proteina u roku od 90 minuta od buđenja
- Birajte izvore bogate tirozinom (aminokiselina - jedna od gradivnih jedinica proteina koja ima važnu ulogu u funkcionisanju mozga i hormona):
- jaja koka iz slobodnog uzgoja
- govedina hranjena travom
- ćuretina
- slanina dobrog kvaliteta (bez aditiva i od dobro hranjenih životinja)
- Dodajte zdrave masti i vlakna
- Mozak kome nedostaju nurijenti ne može se umiriti meditacijom. Hrana je temlje. Visokoproteinski doručak nije trend, to je naučno potvrđeni alat da uravnotežite mozak i ponovo se povežete sa svojim telom - kaže Lišanin.
Ovo su neki od najčešćih znakova koji pokazuju da ne unosimo dovoljno proteina kroz ishranu:
- otečene noge i zglobovi
- promene raspoloženja
- problemi sa kožom, kosom i noktima
- sporo zarastanje rana
- slabost mišića i umor
- stalna glad i žudnja za šećerom
- slab imunitet
Najbolji izvori proteina
Pored unosa dovoljne količine proteina, važno je obratiti pažnju i na njihov kvalitet kao i izvor. Svaki obrok u toku dana treba da sadrži određenu količinu proteina.
Zdravom i uravnoteženom ishranom možemo da obezbedimo telu sve potrebne aminokiseline, ali samo ako svaki obrok obogatimo proteinima.
Dodavanje proteina vašoj ishrani je prilično lako, a ovo su namirnice bogate proteinima koje preporučuje:
Izvor: Instagram @aleksandra__lisanin/zena.net.hr/zdravlje.kurir.rs
