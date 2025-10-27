Slušaj vest

Nutricionista Aleksandra Lišanin na svom Instagram profilu podelila je savete o tome zbog čega je značajno jesti proteine u prvom obroku. 

- Ako preskačete doručak ili jedete samo žitarice, skrob, šećere, testa, vaše telo to doživljava kao stres. Zato pojedite 30 do 35 g proteina u roku od 90 minuta od buđenja i vaš mozak će vam zahvaliti - objašnjava nutricionistkinja. 

Protein ujutru znači:

  • više dopamina (fokusa, smirenosti, motivacije)
  • manju potrebu za šećerom i grickalicama 
  • stabilniji šećer i niži kortizol

Zbog čega su još proteini ujutro važni? 

  • Protein šalje signal sigurnosti - Protein jutro šalje telu poruku Bezbedna si, tabilna si, sita si. Bez dovoljno proteina moza traži rze dopamisnke "udarce" - iz šećera, testa i ultraprerađene hrane
  • Nauka u pozadini - U studiji Unverziteta u Misuriju, devojke koje su obično preskakale doručak bile su podeljene u tri grupe: one koje nisu doručkvoale, one koje su imale doručak sa 13 grama proteina i one čiji je doručak sadržao 35 grama proteina. Samo visokoproteiniski doručak (35g proteina) manjio je žudnje tokom dana, smanjio je želju za grickanjem kasno uveče i povećao je dopamin (HVA - marker dopamina)

Kada preskačete doručak: 

  • dopamin ostaje nizak
  • grehlin (hormon gladi) raste
  • apetit se pojačava kasnije tokom dana
  • nervni sistem ostaje u "režimu stresa"

Kada doručkujete proteine: 

  • stabilizuje se šećer u krvi
  • smanjuje se kortizol
  • povećava se sinteza dopamina
  • umiruje se nervni sistem

Rezultat je više fokusa, manje stresa i manja potreba za šečerom tokom dana. 

Kako da započnete dan ispravno?

Probajte ovaj jutarnji reset: 

  • Pojedite 30 do 35 grama proteina u roku od 90 minuta od buđenja
  • Birajte izvore bogate tirozinom (aminokiselina - jedna od gradivnih jedinica proteina koja ima važnu ulogu u funkcionisanju mozga i hormona):

- jaja koka iz slobodnog uzgoja

- govedina hranjena travom

- ćuretina

- slanina dobrog kvaliteta (bez aditiva i od dobro hranjenih životinja)

- Mozak kome nedostaju nurijenti ne može se umiriti meditacijom. Hrana je temlje. Visokoproteinski doručak nije trend, to je naučno potvrđeni alat da uravnotežite mozak i ponovo se povežete sa svojim telom - kaže Lišanin. 

Znaci da vam nedostaju proteini

Ovo su neki od najčešćih znakova koji pokazuju da ne unosimo dovoljno proteina kroz ishranu:

- otečene noge i zglobovi
- promene raspoloženja
- problemi sa kožom, kosom i noktima
- sporo zarastanje rana
- slabost mišića i umor
- stalna glad i žudnja za šećerom
- slab imunitet

Najbolji izvori proteina

Pored unosa dovoljne količine proteina, važno je obratiti pažnju i na njihov kvalitet kao i izvor. Svaki obrok u toku dana treba da sadrži određenu količinu proteina.

Zdravom i uravnoteženom ishranom možemo da obezbedimo telu sve potrebne aminokiseline, ali samo ako svaki obrok obogatimo proteinima.

Dodavanje proteina vašoj ishrani je prilično lako, a ovo su namirnice bogate proteinima koje preporučuje:

  • nemasno meso kao što su piletina i ćuretina
  • masne ribe kao što su losos i pastrmka
  • mlečni proizvodi kao što su grčki jogurt i svježi sir
  • jaja
  • mahunarke
  • kinoa
  • orašasti plodovi i semenke
  • tofu i tempeh

Izvor: Instagram @aleksandra__lisanin/zena.net.hr/zdravlje.kurir.rs

