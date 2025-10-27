Ovo su neki od najčešćih znakova koji pokazuju da ne unosimo dovoljno proteina kroz ishranu:

- otečene noge i zglobovi

- promene raspoloženja

- problemi sa kožom, kosom i noktima

- sporo zarastanje rana

- slabost mišića i umor

- stalna glad i žudnja za šećerom

- slab imunitet