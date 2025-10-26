Motivacija bi uvek trebalo da ide iz nekog pozitivnog osećanja

Istraživanja pokazuju da uspešno mršavljenje znatno više zavisi od toga da li ćete se pridržavati dijete, nego od vrste dijete koju držite. Kada je u pitanju višak kilograma i želja da se oni izgube, ono što nam je potrebno su disciplina, jaka motivacija ili pokretačka snaga da bilo šta učinimo bez obzira na prepreke na koje možemo naići i osvešćivanje i otklanjanje svih onih stvari koje nas sabotiraju u tom procesu, kaže za naš portal Marija Benin, klinički psiholog i psihoterapeut.

Pod ispravnom dijetom podrazumeva se smanjeni unos kalorija i fizička aktivnost. Budući da je mnogima teško da istraju u procesu mršavljenja i da ispravno drže dijetu, naša sagovornica predlaže nekoliko korisnih saveta.

Fizička aktivnost je podjednako važna kao i deficit kalorija Foto: Shutterstock

- Motivišite se! Nikada se nećete motivisati (barem ne na duže staze) ako pokušavate započeti sa dijetom pod pritiskom: (“Moraš sada da kreneš, Ne smeš više da se gojiš”), ili ako sebe osuđujete (“Izgledaš kao tenk, Samo ti ne možeš da smršaš”). Motivacija bi uvek trebalo da ide iz nekog pozitivnog osećanja, pa pokušajte da zamislite sebe kako bi izgledali da imate manje kilograma, u omiljenoj garderobi, da ste vitki i slično. Nakon što neko vreme provedete u tom prijatnom osećanju, jednostavno zamolite sebe da započnete sa dijetom - savetuje Marija Benin.

Ne čekajte savršeni trenutak, jer ne postoji

Krenite odmah sa korekcijom ishrane ili fizičkom aktivnošću, dodaje, zašto sutra ili od ponedeljka?

- Imajte na umu da ne postoji savršena dijeta i da ne mora ići glatko i lako kako ste zamislili. Verovatno ćete i prekršiti dijetu u nekom trenutku, ali najbitnije je da nastavite dalje, a nikako da prekidate i krećete iz početka, jer tada najčešće upadamo u zamku da nakon što smo već prekršili dijetu, damo sebi oduška i onda od sutra počnemo iz početka. Krajnji ishod biće mnogo bolji ukoliko imate nesavršenu dijetu, nego puno dijeta sa savršenim početkom, ali i puno dana kada ste prekinuli i dali sebi odobrenje da pojedete više jer, ćete nakon tako krenuti ponovo kako bi trebalo - sugeiše naša sagovornica i predlaže da osvestite misli koje vas sabotiraju dok držite dijetu.

jako je važno osvestiti misli koje vas sabotiraju dok držite dijetu Foto: Shutterstock

- Na primer: “Zašto da dajem sve od sebe kada se na kraju razočaram? Zašto da prolazim kroz ovakvu patnju? Zašto bi ovog puta bilo drugačije? Bolje odmah da odustanem. Kako je moguće da svima ide lako samo se ja ovoliko mučim? To je jače od mene". Pokušajte ovakve misli da racionalizujete, odnosno date korisne i logične odgovore koji će vam pomoći u ovom procesu, a ne otežati - savetuje psihoterapeut.

Obratite pažnju i na to da li pokušavate sebe nesvesno ili svesno da nagovorite, ubedite da pojedete nešto dok ste na dijeti: “Hajde, samo jednu kockicu čokolade uzmi, pa neće ti ništa biti, pa šta je to samo jedna kesica čipsa,…” Prekinite što pre sa ovim mislima, preporučuje naša sagovorinica, jer kako sebi da odolite?

Saveti da ovaj put stvarno uspete

Klinički psiholog i psihoterapeut Marija Benin podelila je još nekoliko praktičnih saveta koji će vam olakšati put ka vitkoj liniji.

Ne razmišljajte o tome koliko vam je teško već se stalno fokusirajte na cilj. Put do zvezda je trnovit.

već se stalno fokusirajte na cilj. Put do zvezda je trnovit. Pohvalite sebe nakon svake uspešne nedelje ili dana.

nakon svake uspešne nedelje ili dana. Uzimajte manje obroke . Bolje je pet manjih obroka umesto tri velika. Vreme između obroka je kraće i manje osećate glad. Osim toga, telo bolje i brže prerađuje male porcije.

. Bolje je pet manjih obroka umesto tri velika. Vreme između obroka je kraće i manje osećate glad. Osim toga, telo bolje i brže prerađuje male porcije. Jedite polako kako bi što lakše prepoznali signale da ste siti jer vašem mozgu treba oko 20 minuta da primi poruku od tela da ste siti. Uz to svaki zalogaj sažvaćite oko 15 puta. Vrlo je zdravo jer želudac ima manje posla, a vi ćete biti brže siti.

kako bi što lakše prepoznali signale da ste siti jer vašem mozgu treba oko 20 minuta da primi poruku od tela da ste siti. Uz to svaki zalogaj sažvaćite oko 15 puta. Vrlo je zdravo jer želudac ima manje posla, a vi ćete biti brže siti. Izbegavajte da odlazite u velike nabavke i da vam frižider uvek bude pun.

i da vam frižider uvek bude pun. Pijte barem dve litre vode na dan jer ona čini metabolizam efikasnijim i pročišćava organizam.

jer ona čini metabolizam efikasnijim i pročišćava organizam. Prilikom svake dijete smanjuje se šećer u krvi. Rezultat: nervozni ste i osećate potrebu za slatkim. Pažnja: čokolada i keks samo još više otvaraju apetit za slatkim . Jabuka ili neko drugo voće mnogo je bolji izbor : njime ćete napuniti želudac, a uz to ćete dobiti minerale i vitamine.

. : njime ćete napuniti želudac, a uz to ćete dobiti minerale i vitamine. Supa umanjuje glad i odlična je kao užina. Zasitiće vas, ubrzava krvotok i sadrži malo kalorija.

Supa ili čorba umanjuje glad i odlična je kao užina Foto: Shutterstock

Nikad ne jedite gledajući televiziju , jer ste tada koncentrisani na ono što gledate a ne na tanjir.

, jer ste tada koncentrisani na ono što gledate a ne na tanjir. Nemojte prema sebi biti apsolutno strogi , to će vas učiniti nervoznim. Tu i tamo napravite izuzetak - priuštite sebi komadić čokolade, pojedite kolačić.

, to će vas učiniti nervoznim. Tu i tamo napravite izuzetak - priuštite sebi komadić čokolade, pojedite kolačić. Posle jela idite u šetnju . Potrošićete dodatne kalorije.

. Potrošićete dodatne kalorije. Trudite se da tokom dijete budete što manje kod kuće i da imate što više aktivnosti koje će vam skrenuti pažnju sa konstantnog razmišljanja o hrani.

i da imate što više aktivnosti koje će vam skrenuti pažnju sa konstantnog razmišljanja o hrani. Izbegavajte dijete na svoju ruku i one o kojima čitate u novinama, jer je nutricionista kompetentan da odredi odgovarajuću dijetu za svakog pojedinca, uzimajući u obzir njegovo godište, dnevne aktivnosti,..

i one o kojima čitate u novinama, jer je nutricionista kompetentan da odredi odgovarajuću dijetu za svakog pojedinca, uzimajući u obzir njegovo godište, dnevne aktivnosti,.. Ne preskačite obroke, jer se na taj način za kratko vreme unose kalorije predviđene za ceo dan, tako da telo nije u stanju da ih dobro sagori.

- Postavite realne ciljeve, jer moramo biti svesni svojih mogućnosti i granica kada se odlučimo za dijetu - poručuje za kraj naša sagovornica.