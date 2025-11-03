Prim. dr Biserka Obradović, specijalista opšte medicine, savetuje kako da ne preteramo sa hranom i na šta treba obratiti pažnju u periodu slavlja

Slušaj vest

Tokoom ovog perioda godine kada prekomerno unosimo kaloričnu hranu i alkohol, možemo imati problem ne samo sa sistemom za varenje već i sa drugim organima.

Zato je neophodno pratiti savete medicinskih stručnjaka kako ne bismo uglozili svoje zdravlje. Ovo se posebno odnosi na osobe koje imaju neki hronični zdravstveni problem, ili uzimaju određenu terapiju.

Prim. dr Biserka Obradović, specijalista opšte medicine, savetuje kako da ne preteramo sa hranom i na šta treba obratiti pažnju u periodu slavlja.

- Pod izgovorom da u toku dana imaju jednu, čak i više slava, mnogi predhodno ne jedu i onda nije lako postaviti granice. U definiciji zadovoljavajućeg tj. normalnog unosa hrane najpre moramo da istaknemo značaj procesa mastikacije (žvakanja). U jednom normalnom, prosečnom obroku, trebalo bi da čin žvakanja ponovimo barem 20 puta - kaže dr Obradović.

Kada sažvaćemo hranu koju unesemo i progutamo je, toj hrani je potrebno oko 10 sekundi da uđe u želudac.

- Hrana tada pokreće tzv. peristaltički talas u jednjaku - nateraće ga da se grči i da otvori donji ezofagealni sfinkter (stezač jednjaka), koji će dozvoliti da hrana bez ometanja prođe u želudac. Ako govorimo o jednoj umerenoj količini hrane koja je spremna za normalnu apsorpciju, ona bi trebalo da se od strane želuca „progura“ u dvanaestopalačno, pa dalje u tanko crevo.

Prilikom unosa veće količine hrane može doći do pojave nadimanja i bola u stomaku Foto: Shutterstock

Obilni obroci stvaraju osećaj težine i bola u želucu

Doktorka Obradović ističe da je najvažnije da se hrana u želucu ne zadrži duže od dva sata uz najviše odstupanje od 30 minuta.

- U tom periodu želudac mora da pokrene, stručno rečeno, migratorne motorne komplekse, tj. svoju peristaltiku (grčenje mišića koji će hranu poslati do dvanaestopalačnog creva).

Prilikom unosa veće količine hrane, ako smo umorniji ili inače nismo dovoljno fizički aktivni, ovi mišići gube svoju funkciju i dolazi do nadimanja, pritiskanja pa čak i bola, napominje naša sagovornica. Ovo može naročito biti izraženo kod starijih osoba.

- Umesto da unesena hrana posle dva sata napusti želudac, ona tu stoji i od dužeg zadržavanja se raspada, proizvodi gasove koji idu u najvišu tačku – iza rebara. Upravo zbog toga dolazi do onog osećaja težine (kamena), pritiskanja, nadimanja, pa čak i bola, jer dolazi do rastezanja želuca, počinje podrigivanje, pošto se otvara spoj između želuca i jednjaka, a vazduh se uvek trudi da ide u najvišu tačku. Sve to traje dok se oslabljeni, pretovareni želudac nekako ne aktivira da progura hranu dalje.

Česta posledica prejedanja je ubrzani rad srca kao i preskakanje, zbog pritiska na dijafragmu i srce, uz nezaobilaznu gorušicu koja, ako se ne tretira, a ponavlja se, izaziva GERB (gastroezofagusnu refluksnu bolest).

Česta posledica prejedanja je i refluks kiseline Foto: Shutterstock

Najugroženiji su pacijenti sa hroničnim oboljenjima

Problemi zbog prejedanja i konzumiranja masne i jake hrane dešavaju se češće osobama koje imaju neke hronične zdravstvene tegobe, ali mogu pogoditi i zdrave ljude.

- Teškoće zbog prejedanja i konzumiranja masne i jake hrane najčešće i najintenzivnije su kod hroničara, pre svega kod osoba sa obolelom ili odstranjenom žučnom kesom, kod ljudi sa povišenim krvnim pritiskom i kardiovaskularnih bolesnika. Hrana na slavljima je slana, začinjena i iziskuje i veću količinu tečnosti - ističe doktorka.

Problemi zbog preterivanja sa hranom često postaju mnogo dublji od teškog varenja.

- Prekomerno unošenje masne i začinjene hrane je velika opasnost u razvijanju nealkoholne bolesti jetre (masna jetra). Masnoća izaziva isti efekat u jetri kao i alkohol: dolazi do upale i pojave ožiljaka, a bolest može da se razvije za samo šest nedelja - upozorava dr Obradović.

Posebno opasnom čini je to što ne daje nikakve simptome osim pojačanog umora ili osećaja nelagode u gornjem delu stomaka.

- Takođe, osećaj zadovoljstva usled konzumiranja ukusne hrane u velikim količinama nosi veoma opasan uticaj na mozak. Svaki sledeći put biće nam potrebno više hrane da se osećamo sitim i tako se ulazi u opasno "vrzino kolo" prejedanja.

Previše jake hrane šteti srcu

Prejedanje je loša navika kojoj smo svi skloni barem ponekad i može da izazove ozbiljne posledice u našem organizmu uz brojne bolesti poput gojaznosti, dijabetesa, GERB (Gastroezofagealna refluksna bolest) ali i depresije.

- Zbog toga što u periodima prejedanja dolazi do jednosmernog unosa namirnica zasnovanih na skrobu (pretežno na krompiru i belom brašnu), šećera (kolača i drugih slatkiša) i masnih obroka (masno meso i mesne prerađevine, pečenja, ruska salata, sosovi, itd.) neminovno dolazi i do simbiotičnih poremećaja, odnosno neravnoteže, probiotičkih bakterija. Naš želudac strada nepovratno, a velike količine unesene hrane mogu da izazovu i srčane probleme - objašnjava dr Obradović.

Za vreme praznika uz kaloričnu hranu treba jesti dosta salata i povrća iz zimnice Foto: Shutterstock

Uz kalorične obroke jedite više povrća i salata iz zimnice

Kako bismo imali dobro varenje i sačuvali zdravlje na duže staze, u ovom prazničnom periodu treba da se potrudimo da uz kaloričnu hranu jedemo više salata i povrća.

- Standardna konzumacija salate (po količinama i načinu na koji je poslužena) nije dovoljna za postizanje probiotičkog efekta, što znači da za vreme praznika uz navedenu hranu treba jesti više povrća (npr. kiseli kupus, zapečeni bareni prokelj uz mesno pečenje, bogate salate uz mahunarke, itd). Time ćete omogućiti crevnim mikroorganizmima da dobiju svoju hranu i počnu da stvaraju vrlo značajne kratkolančane masne kiseline. Takođe, uzimanjem kefira, (kiselog) jogurta i mleka, kiselog kupusa, kiselih krastavaca i zimnice, kao prirodnih izvora probiotičkih bakterija, pozitivno utičemo na probavni sistem, tačnije na debelo crevo - zaključuje dr Obradović.