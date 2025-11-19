Slušaj vest

O ovoj vezi znamo još od 1950-ih, ali tek sada počinje da dobija na značaju.

Crevna disbioza često se pronalazi kod osoba sa bolestima štitaste žlezde, poput Hašimotovog tireoiditisa i Grejvsove bolesti. Loše zdravlje creva može narušiti funkciju štitaste žlezde, a loša funkcija štitaste žlezde može doprineti inflamaciji i „propustljivom crevu“. O ovoj temi govorila je Aleksandra Lišanin, nutricionista, na svom Instagram proflu.

Kako creva utiču na Hašimoto?

- Propustljiva creva (Leaky gut) mogu biti ključni faktor u razvoju autoimunih oboljenja, uključujući Hašimoto tireoiditis. Kada je crevna barijera oštećena, bakterije, toksini i nesvareni delovi hrane mogu da "procure" u krvotok izazivajući hroničnu upalu i autoimuni odgovor - objašnjava Lišanin.

Povećana propustljivost creva može dovesti do takozvane molekularne mimikrije - imuni sistem greškom napada štitastu žlezdu jer je zbunjena roteinskim strukturana (npr. gluten, bakterije)

- Hronična upala ometa konverziju hormona T4 u T3, pogoršavajući simptome. Poremećaj crevne mikroflore (disbioza) smanjuje produkciju kratkolančanih masnih kiselina (SCFA) koje modeluju imunitet.

Hronična upala ometa konverziju hormona T4 u T3 Foto: Shutterstock

Koje još veze postoje?

Pored uticaja na imunitet i hormone, portal The Gut Stuff navodi još nekoliko načina na koje su creva i štitasta žlezda povezani:

Nutrijenti

Stanje vaših creva i njihovih mikroba može uticati i na apsorpciju mikronutrijenata kao što su jod, gvožđe i bakar, koji su neophodni za zdravlje štitaste žlezde. Vaši mikrobi mogu povećati bioraspoloživost gvožđa u crevima tako što proizvode kratkolančane masne kiseline.

Crevni mikrobi takođe regulišu koliko joda koristite i kako se razlaže i distribuira u telu. Jod je ključan za zdravlje štitaste žlezde. Upalne bolesti creva takođe mogu narušiti apsorpciju joda.

Stres

Kada smo pod stresom, proizvodimo više kortizola (poznatog i kao hormon stresa), što može smanjiti količinu T3 (aktivnog hormona štitaste žlezde). Stres dolazi u različitim oblicima, stvarnim ili percipiranim, ali jedan izvor je i vaš digestivni trakt.

Inflamacija u crevima, bilo zbog disbioze, imunološke reakcije ili gastrointestinalne bolesti, povećava nivo cirkulišućeg kortizola, koji – ako je dugotrajan – može negativno uticati na T3.

Kada smo pod stresom, proizvodimo više kortizola (poznatog i kao hormon stresa), što može smanjiti količinu T3 (aktivnog hormona štitaste žlezde) Foto: Kurir

Zatvor

Smanjena funkcija štitaste žlezde može usporiti pražnjenje creva. Znamo da je vreme prolaska kroz creva povezano sa raznovrsnošću crevnih mikroba. Zatvor nosi svoje probleme, posebno uticaj na nivoe cirkulišućeg estrogena, što može uticati na plodnost i simptome menopauze.

Žučna kesa

Žuč reguliše metabolizam kroz promene u hormonima štitaste žlezde i pomaže u varenju i apsorpciji masti. Istraživanja su pokazala da su kod osoba sa hipotireozom nivoi žučnih kiselina smanjeni. Nedovoljno žuči može narušiti varenje i apsorpciju nutrijenata i otežati organizmu da se izbori sa hormonima i toksinima koje treba eliminisati.

Probiotici

Istraživanja ukazuju da određeni probiotici mogu imati povoljan uticaj na hormone štitaste žlezde, njihovu funkciju i dostupnost minerala. Još uvek nismo u mogućnosti da decidirano kažemo koje vrste rade šta, pa je potrebno više istraživanja.

Isključite gluten, mlečne proizvode, šećer, ultraprocesuiranu hranu Foto: Shutterstock

Šta možete da uradite? Isključite provokatore: gluten, mlečne proizvode, šećer, ultraprocesuiranu hranu...

gluten, mlečne proizvode, šećer, ultraprocesuiranu hranu... Hranite crvnu mikrobiotu: probiotici (kiseli kupus, kimči), prebiotici (čičak, čičoka)

probiotici (kiseli kupus, kimči), prebiotici (čičak, čičoka) Popravite crevnu barijeru: cink, vitamin D, kolagen, glicin...

cink, vitamin D, kolagen, glicin... Smanjite stres:hronični stres pogoršava propustljivost creva Ispitajte svoje zdravlje

- Ako imate Hašimoto, ispitajte stanje creva (testovi na zonulin, kalprotektin). Lečenje creva je prvi korak ka remisiji - savetuje Lišanin.