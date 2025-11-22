Slušaj vest

Da li ste primetili kako posle nekih obroka brzo ogladnite, dok vas drugi dugo drže sitima? To nije slučajno. Određene namirnice i navike u ishrani deluju kao takozvani prirodni pojačivači sitosti (satiety-booster), kaže na svom Instagram profilu prof. dr Dušan Vešović, specijalista medicine rada i farmacije i lekar integrativne medicine. One ne samo da pomažu da jedemo manje, već i da kontrolišemo nivo šećera u krvi, sprečimo nepotrebne grickalice i održimo zdravu telesnu težinu

- Proteini su prvi na ovaj listi namirnica i jedan od najvažnijih faktora. Kada u obrok uključimo jaja, ribu, mahunarke ili grčki jogurt, osećaj sitosti traje duže jer proteini sporije napuštaju želudac i stabilizuju energiju. Isto važi i za vlakna, jer povrće, integralne žitarice i semenke usporavaju varenje i podstiču stvaranje hormona sitosti. Ne bi trebalo zaboraviti ni zdrave masti - avokado, maslinovo ulje i orašasti plodovi daju osećaj "punoće" i smanjuju želju za brzom hranom - savetuje profesor.

Važan je i način na koji jedemo

Interesantno je i da način na koji jedemo menja osećaj sitosti, dodaje dr Vešović. Kada jedemo sporo, obraćamo pažnju na ukus i teksturu, našem mozgu treba oko 20 minuta da registruje da smo siti, pa polako jedenje može da znači i do trećine manje hrane na tanjiru.

- Hidratacija je još jedan trik. Voda pre obroka pomaže da želudac bude delimično popunjen, dok supe i variva kombinuju tečnost i vlakna pa dodatno produžavaju osećaj sitosti - sugeriše.

Ako želite da smršate 

Sa druge strane, hrana bogata šećerom i prostim ugljenim hidratima često stvara "energetski rolerkoster", odnosno kratkotrajnu sitost praćenu naglim padom energije i potrebom za još hrane.

- Ako želite da smanjite nagon za stalnim grickanjem, fokusirajte se na kvalitetan doručak bogat proteinima, dodajte vlakna u svaki obrok, jedite polako i pijte dovoljno vode. Male promene u svakodnevnim navikama mogu da znače veliku razliku u osećaju gladi i sitosti i u zdravlju celog organizma - poručuje prof. dr Dušan Vešović.

