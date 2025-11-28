Slušaj vest

Srčane bolesti i dalje predstavljaju vodeći uzrok smrtnosti širom sveta.

Statistike pokazuju da milioni ljudi svake godine gube život zbog komplikacija koje se često mogu prevenirati promenama životnog stila.

Ali šta ako bi jedan od vodećih svetskih kardiologa mogao da vam pokaže kako da unapredite zdravlje srca prirodnim putem, i to za samo 21 dan?

Čuveni kardiolog dr Aseem Malhotra razvio je program zasnovan na promenama životnih navika, koji omogućava očuvanje zdravlja srca bez upotrebe lekova.Ovaj pristup kombinuje naučne dokaze sa praktičnim savetima, tako da je moguće postići stvarne rezultate čak i u relativno kratkom vremenskom periodu.

Motivacija za ovaj pristup

Dr Malhotra je tokom svog rada u okviru zdravstvenog sistema primetio paradoks: pacijenti primljeni zbog srčanih udara često su dobijali nezdravu bolničku hranu, dok je on pokušavao da interveniše kroz edukaciju o ishrani i zdravim navikama.

- Ova iskustva ga nisu samo motivisala da promoviše zdravu ishranu, već i da razvije sveobuhvatan plan koji podržava metabolizam, mentalno zdravlje i opštu fizičku kondiciju.

21‑odnevni program za oslobađanje metabolizma i zaštitu srca Ishrana

Fokusirajte se na mediteransku ishranu sa niskim unosom ugljenih hidrata: povrće, orašasti plodovi, semenke, maslinovo ulje, nemasni proteini. Ova kombinacija pomaže u regulaciji nivoa šećera u krvi i održava zdravlje krvnih sudova.

Izbegavajte šećer, rafinisane ugljene hidrate, voćne sokove i ultra-prerađenu hranu, koji mogu doprineti inflamaciji i nakupljanju masnoća u arterijama.

Fizička aktivnost

Svakodnevna brza šetnja od 30 minuta ili lagana aerobna aktivnost pomaže u poboljšanju cirkulacije, jačanju srca i pluća, kao i održavanju zdrave telesne težine. Redovno kretanje je jedan od najefikasnijih načina da se smanji rizik od srčanih bolesti.

Mentalni mir i redukcija stresa

Meditacija ili tehnike fokusiranog disanja 20–40 minuta dnevno mogu značajno smanjiti stres i upalne procese u telu. Mentalni mir direktno utiče na zdravlje krvnih sudova i može doprineti stabilnijem krvnom pritisku.

Uključivanje tehnika relaksacije, poput joge ili vođenih meditacija, dodatno poboljšava psihičku otpornost i dugoročno zdravlje srca.

Kvalitetan san

Spavanje 7–8 sati svake noćiomogućava telu regeneraciju i predah, što je ključno za regulaciju krvnog pritiska, hormonalnu ravnotežu i zdravlje srca. Nedostatak sna može povećati rizik od srčanih oboljenja i metaboličkih poremećaja.

Šta možete očekivati?

Redovno sprovođenje ovog 21‑odnevnog programa može dovesti do:

* stabilizacije nivoa šećera u krvi

* smanjenja triglicerida i lošeg holesterola

* poboljšanja osetljivosti na insulin

* smanjenja upalnih procesa u organizmu

Autori naglašavaju da zdravlje srca ne zavisi isključivo od lekova ili medicinskih procedura.