Slušaj vest

Osim što organizam čisti od svih toksina sakupljenih unošenjem teške, kalorične hrane, post ima i veliki duhovni značaj i doprinosi mentalnom zdravlju. Prva nedelja je najteža za organizam, jer se ne unosi uobičajena hrana, kaže nutricionista dijetetičar Jovana Srejić Ferluga, ali ukoliko ste zdravi, ne postoji nijedna prepreka za post. Naša sagovornica otkriva nekoliko jednostavnih pravila koje bi trebalo slediti, kao i primer balansiranog dnevnog jelovnika.

Unosite sve potrebne vitamine i minerale

Namirnice biljnog porekla ne sadrže vitamin B12, tako da je kod dugotrajnog posta potrebno uzeti suplemente i na taj način napraviti ravnotežu, opominje nutricionista.

- Drugi mineral o čijem unosu bi trebalo voditi računa je gvožđe. Nalazi se i u namirnicama biljnog porekla: cerealijama (pšenicne i ovsene pahuljice, graham i ražani hleb), povrću (blitva, spanać, kopriva, zelje, soja), semenkama (indijski orah, pistaći, seme suncokreta, badem), mahunarkama (pasulj, grašak, sočivo), ali je stopa apsorpcije niska, 1-20 odsto. Ovo možete da poboljšate ako zajedno sa njima unesete vitamin C - predlaže Jovana Srejić Ferluga.

Vitamin C je neophodan zbog bolje iskoristivosti gvožđa iz biljnih izvora Foto: Shutterstock

Posna ishrana može da oskudeva i u izvorima vitamina D, kalcijuma, cinka, omega 3 masnoćama, dodaje nutricionista, te ne zaboravite na ribu i morske plodove.

- Odlični izvori cinka su žitarice i mahunarke, ali da biste mogli da iskoristite ovaj mineral, važno je kako ih pripremate. Potrebno je da potopite mahunarke pre pripreme, dok su klice žita najbolji način da obezbedite dovoljan unos cinka iz žitarica. Pošto su isključeni mleko i mlečni proizvodi, važno je da unosite druge izvore kalcijuma, poput kelja, spanaća, blitvu, zelje, žitarice obogaćene kalcijumom i gvožđem - navodi nutricionista.

Izbegavajte posne zamene

Privlačne posne zamene često sadrže mnogo šećera, masti i aditiva, pa više štete nego što koriste.

- Na tržištu se sada može naći sve veći broj posnih prehrambenih proizvoda uključujući nezdrave pekarske proizvode (tipa lisnatog testa), brzu hranu (pica sa biljnim kačkavaljem), konditorske proizvode (keks, čokolada, kremovi). Po pravilu su puni šećera, kalorija i drugih štetnih E dodataka, koje bi trebalo izbegavati - savetuje Srejić Ferluga.

Pazite na ugljene hidrate

Meso zamenite sa kombinacijom mahunarki, semenki i jezgrastog voća, sugeriše naša sagovornica i apeluje da ne unosite najveći broj kalorija iz ugljenih hidrata.

Meso zamenite sa kombinacijom mahunarki, semenki i jezgrastog voća Foto: Shutterstock

- Koncipirajte svaki obrok tako da pola tanjira bude povrće, jedna četvrtina neki od izvora proteina (riba, mahunarke), a četvrtina integralne žitarice - preporučuje.

Primer dnevnog jelovnika Doručak: Veganski šejk

(309 cal)

Sastojci: šolja biljnog mleka po izboru, merica veganskog proteinskog praha, pola šolje bobičastog voća, 50 g banana, kašika nutritivnog kvasca, začini po izboru: cimet, vanila, kakao.

Veganski šejk Foto: Shutterstock

Priprema: Sjedinite sve sastojke u blenderu.

Užina: Potaž od povrća

(185 cal)

Sastojci (za 2 porcije): pola praziluka, kašika maslinovog ulja, čen belog luka (opciono), 2 srednje šargarepe, mali krompir, šolja brokolija ili povrća po izboru (spanać, karfiol, bundeva, grašak), 2 šolje supe od povrća (kocka), so, biber, čaša vode, kašika kokosovog krema.

Potaž od povrća Foto: Shutterstock

Priprema: Zagrejte ulje u loncu na srednje visokoj temperaturi. Dodajte praziluk i propržite ga četiri minuta ili dok ne omekša. Dodajte beli luk ili beli luk u prahu, potom dodajte iseckanu šargarepu i krompir i brokoli ili povrće po izboru. Dodajte bujon i vodu, kada proključa smanjite toplotu, poklopite posudu i kuvajte 20 minuta ili dok se povrće ne skuva. Gotov potaž izblendirajte u više tura i dodajte začine. Ukrasite kašikom kokosovog krema i svežim biljem po vašem izboru.

Ručak: Pirinač sa šampinjonima na kineski način

(474cal)

Sastojci: 100 g šampinjona, 100 g paprike, 100 g kupusa, 2,5 kašičice ulja, 2 kašike soja sosa, 10 komada kikirikija, 80 g kuvanog pirinča.

Pirinač sa šampinjonima na kineski način Foto: Shutterstock

Priprema: U voku ili gril tiganju propržite šampinjone, papriku i kupus. Sjedinite povrće, začinite sa soja sosom i dodajte kikiriki. Poslužite uz kuvani pirinač.

Večera: Tuna salata sa boranijom

(433 cal)

Sastojci: 120 g tunjevine, šolja mladog spanaća, 100 g mlade boranije (ili starije, barene), 150 g kuvanog krompira, 100 g paradajza, 1,5 kašičica maslinovog ulja, so, biber, suvi začini po izboru.

Tuna salata sa boranijom Foto: Shutterstock

Priprema: Pomešajte sve sastojke i začinite ih maslinovim uljem, dodajte so, biber i suve začine po izboru.