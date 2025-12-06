Slušaj vest

Da li ste znali da ono što jedete može direktno da utiče na vaše raspoloženje? Istraživanja poslednjih godina sve jasnije povezuju stanje creva sa mentalnim zdravljem. Stručnjaci ovaj odnos nazivaju "osom creva i mozga", a nutricionista Branka Mirković objašnjava za naš portal da upravo tu leži razlog zbog kog hrana bogata probioticima može da pomogne u ublažavanju simptoma depresije i anksioznosti.

- Gastrointestinalni trakt povezan je sa mozgom kroz mrežu od oko 200 miliona neurona, što omogućava stalnu razmenu informacija između organa za varenje i nervnog sistema. Kada creva ne funkcionišu kako treba, dolazi do disbalansa hormona i enzima, što može da utiče na raspoloženje, san i nivo stresa - objašnjava naša sagovornica.

Ono što prija crevima, ujedno je dobro i za mozak Foto: Shutterstock

Probiotici su, dodaje, "dobre" bakterije koje održavaju ravnotežu mikrobioma, dok su prebiotici vlakna koja im služe kao hrana. Zajedno, oni čine prirodnu zaštitu od stresa i nervne napetosti, jer regulišu lučenje serotonina, hormona sreće koji se čak u 90 odsto slučajeva proizvodi u crevima.

Kiseli kupus, kefir i jogurt

Najbolje prirodne izvore ovih sastojaka nalazimo u fermentisanoj hrani. To su, pre svega, kiseli kupus, kefir, jogurt, pavlaka, zelene masline, kiselo testo, miso supa, kao i fermentisana cvekla, paprika i šargarepa. Sve one doprinose smanjenju upala u telu i stabilizaciji raspoloženja.

Probiotici su žive, 'dobre' bakterije koje podržavaju zdrave mikroorganizme koji već postoje u vašim crevima Foto: Shutterstock

- Kiseli kupus je jedan od najbogatijih prirodnih izvora probiotika, a tečnost u kojoj se nalazi nikako ne treba bacati. Dodajte je u supe ili prelive za salatu - savetuje nutricionista i napominje da zamrznuta ili industrijski prerađena hrana ne sadrži korisne bakterije, jer se one uništavaju visokim temperaturama.

Za dobro raspoloženje, Branka Mirković preporučuje da se svaki dan kombinuju sveže i fermentisane namirnice. Šolja jogurta, parče hleba od kiselog testa i kuvano jaje mogu da budu odličan početak dana - za creva, ali i za mozak.