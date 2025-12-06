Slušaj vest

Da li ste znali da ono što jedete može direktno da utiče na vaše raspoloženje? Istraživanja poslednjih godina sve jasnije povezuju stanje creva sa mentalnim zdravljem. Stručnjaci ovaj odnos nazivaju "osom creva i mozga", a nutricionista Branka Mirković objašnjava za naš portal da upravo tu leži razlog zbog kog hrana bogata probioticima može da pomogne u ublažavanju simptoma depresije i anksioznosti.

- Gastrointestinalni trakt povezan je sa mozgom kroz mrežu od oko 200 miliona neurona, što omogućava stalnu razmenu informacija između organa za varenje i nervnog sistema. Kada creva ne funkcionišu kako treba, dolazi do disbalansa hormona i enzima, što može da utiče na raspoloženje, san i nivo stresa - objašnjava naša sagovornica.

hrana creva shutterstock_2131991277.jpg
Ono što prija crevima, ujedno je dobro i za mozak Foto: Shutterstock

Probiotici su, dodaje, "dobre" bakterije koje održavaju ravnotežu mikrobioma, dok su prebiotici vlakna koja im služe kao hrana. Zajedno, oni čine prirodnu zaštitu od stresa i nervne napetosti, jer regulišu lučenje serotonina, hormona sreće koji se čak u 90 odsto slučajeva proizvodi u crevima.

Kiseli kupus, kefir i jogurt

Najbolje prirodne izvore ovih sastojaka nalazimo u fermentisanoj hrani. To su, pre svega, kiseli kupus, kefir, jogurt, pavlaka, zelene masline, kiselo testo, miso supa, kao i fermentisana cvekla, paprika i šargarepa. Sve one doprinose smanjenju upala u telu i stabilizaciji raspoloženja.

činijise sa probiotskom hanom i čaše sa probiotskim napicima podeđane po stolu oko table sa ispisom probiotksa hrana
Probiotici su žive, 'dobre' bakterije koje podržavaju zdrave mikroorganizme koji već postoje u vašim crevima Foto: Shutterstock

- Kiseli kupus je jedan od najbogatijih prirodnih izvora probiotika, a tečnost u kojoj se nalazi nikako ne treba bacati. Dodajte je u supe ili prelive za salatu - savetuje nutricionista i napominje da zamrznuta ili industrijski prerađena hrana ne sadrži korisne bakterije, jer se one uništavaju visokim temperaturama.

Za dobro raspoloženje, Branka Mirković preporučuje da se svaki dan kombinuju sveže i fermentisane namirnice. Šolja jogurta, parče hleba od kiselog testa i kuvano jaje mogu da budu odličan početak dana - za creva, ali i za mozak.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i propisima Zakona o javnom informisanju i medijima.

Odlučili ste da smršate od Nove godine? Nutricionista otkriva 10 pravila koja garantuju uspeh

Ne propustiteIshrana5 namirnica koje sadrže više probiotika od jogurta: Ukusne su i podržavaju zdravlje creva
činijise sa probiotskom hanom i čaše sa probiotskim napicima podeđane po stolu oko table sa ispisom probiotksa hrana
IshranaDijetolog otkriva 7 benefita kiselog kupusa za naše zdravlje: Jača imunitet, podstiče varenje, čisti loš holesterol...
dr Veroslava Stanković
ZdravljeMože li vitamin D pomoći u lečenju depresije? Evo šta su pokazala istraživanja
depresija, vitamin D
Mentalno zdravljeMože li depresija da vas gurne ka alkoholu? Psihijatar savetuje šta uraditi kad se emocije i navike isprepletu
žena drži čašu sa crvenim vinom na drvenom stolu