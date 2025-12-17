Kakao je prirodni nootropik (supstanca koja poboljšava moždane funkcije) koji zajedno sa kafom daje energiju, stabilniji fokus i bolju koncentraciju

- Kakao je prirodni nootropik (supstanca koja poboljšava moždane funkcije) koji zajedno sa kafom daje energiju, stabilniji fokus i bolju koncentraciju. Zato ova kombinacija često deluje smirenije, duže i efikasnije od same kafe. To je jednostavan trik koji može poboljšati produktivnost tokom celog dana - kaže Aleksandra Lišanin, nutricionista.

Kafa daje brzu energiju, dok kakao ublažava nagli skok kofeina, a zajedno obezbeđuju dugotrajniji fokus i manje nervoze.

- Istraživanja pokazuju da kakao poboljšava protok krvi u mozgu i da se zadaci rešavaju brže i preciznije nego posle same kafe. Kombinacija donosi smiren fokus, stabilne nivoe energije i manje nervoze. Dakle, kakao „omekšava” efekat kofeina i daje jasniju koncentraciju.

Polifenoli iz kakaa imaju važnu ulogu u očuvanja zdravlja, jer kao antioksidansi čuvaju kardiovaskularni sistem i utiču na snižavanje visokog krvnog pritiska. Da bi sačuvali polifenole u čokoladi, pojedini proizvođači biraju kvalitetna kakao zrna.

Bolji protok krvi u mozgu

Studije (Sorond, Brickman) pokazuju da flavanoli iz kakaa:

povećavaju moždani protok za 8-10%

poboljšavaju dotok kiseonika

brže razmišljanje i jasnija pažnja Manje mentalnog zamora

Kakao flavanoli smanjuju mentalni umor i poboljšavaju kognitivne performanse.

- Ova kombinacija idealna je za učenje, rad, sastanke i sve situacije sa visokim mentalnim opterećenjem - ističe Lišanin.

Kakao snižava holesterol i podiže hormone sreće Ovo je samo jedan od benefita koje poseduje kakao, a za koje većina ljudi i ne zna. Osim što može da utiče na snižavanje krvnog pritiska i jačanje krvnih sudova, može da smanji “loš” holesterol (LDL) i da poveća dobar (HDL).

Popravlja raspoloženje

Flavanoli iz kakaa podižu nivo serotonina i povećavaju BDNF (neurotrofni faktor poreklom iz mozga, protein koji ima ključnu ulogu u zdravlju mozga) koji je ključan za učenje i neuroplastičnost. Rezultat je bolje raspoloženje, smirenost, lakše pamćenje i učenje.

Kakao nije samo dodatak ukusu. To je prirodni nootropik koji zajedno sa kafom daje pametniju energiju i bolju koncentraciju.

Bolja radna memorija

Istraživanja pokazuju da kakao:

poboljšava radnu memoriju

ubrzava mentalnu obradu

povećava preciznost kod složenijih zadataka

Efekat je najjači jedan do dva sata nakon unosa.

Ko bi trebalo da bude oprezan? Imajte na umu da kakao prah sadrži kofein - više od 12 miligrama (mg) po kašiki, prema USDA - „tako da će šoljicu kafe sa kofeinom učiniti malo boljom, što može biti zabrinjavajuće za neke ljude kojima je potrebno da ograniče unos kofeina, kao što su trudnice ili osobe sa visokim krvnim pritiskom ili uzimaju lekove protiv anksioznosti.“