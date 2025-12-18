Magnezijum je esencijalni mineral neophodan za pravilno funkcionisanje mišića, nervnog sistema i energetskog metabolizma

Magnezijum je esencijalni mineral koji učestvuje u stotinama procesa u organizmu, uključujući rad mišića i nerava, proizvodnju energije i regulaciju šećera u krvi.

- Najčešći simptomi nedostatka magnezijuma su umor, mišićni grčevi i napetost, trzanje kapaka, poremećaj sna, nervoza i smanjena tolerancija na stres. Razlog je to što magnezijum ima ključnu ulogu u normalnom funkcionisanju mišićnog i nervnog sistema, kao i u proizvodnji energije na ćelijskom nivou. Kod osoba sa hroničnim metaboličkim bolestima ovi simptomi mogu biti izraženiji, jer su njihove potrebe za magnezijumom često povećane - rekla je za naš portal Jovana Živić, nutricionista.

Kako prepoznati nedostatak magnezijuma u svakodnevnom životu?

U svakodnevnom životu, manjak magnezijuma najčešće se prepoznaje po mišićnim grčevima i osećaju napetosti, naročito u listovima i stopalima, zatim po poremećajima sna poput otežanog uspavljivanja i čestih buđenja.

- Često se javlja i pojačana nervoza sa unutrašnjim nemirom i smanjenom tolerancijom na stres, kao i hronični umor i pad energije čak i bez većeg fizičkog napora. Trzanje kapaka i sitni mišićni spazmi, iako deluju bezazleno, takođe mogu biti znak nedostatka magnezijuma.

Blagi deficit magnezijuma obično se manifestuje povremenim grčevima, nervozom i umorom, najčešće u periodima pojačanog stresa ili fizičke aktivnosti. - Ozbiljniji deficit je ređi i može se ispoljiti izraženim mišićnim spazmima, značajnim poremećajem sna, pojačanom anksioznošću i srčanim aritmijama.

Važno je naglasiti da čak i blaži deficit kod osoba sa dijabetesom, insulinskom rezistencijom ili metaboličkim sindromom može imati veći klinički značaj.

U posebnom riziku osobe sa metaboličkim bolestima

Najčešće su pogođene osobe izložene hroničnom stresu, fizički aktivne osobe i sportisti, kao i osobe sa povećanim gubicima magnezijuma. - Posebno su u riziku osobe sa hroničnim metaboličkim bolestima, jer povišen nivo glukoze u krvi povećava izlučivanje magnezijuma putem urina, dok hronična upala i oksidativni stres dodatno povećavaju potrebe organizma. Trudnice, starije osobe i osobe koje se pretežno hrane ultraprerađenom hranom takođe često ne unose dovoljne količine magnezijuma - istakla je Živić.

Nedostatak magnezijuma se najčešće procenjuje laboratorijskim analizama, ali je važno znati da nivo magnezijuma u serumu ne mora uvek precizno odražavati stanje u ćelijama. Zbog toga se rezultati uvek tumače zajedno sa simptomima, ishranom i opštim zdravstvenim stanjem, posebno kod osoba sa hroničnim metaboličkim poremećajima.

Ishrana je ključ za unos ovog minerala

Magnezijum ima brojne važne uloge u organizmu: učestvuje u proizvodnji energije, sintezi proteina, regulaciji mišićnih kontrakcija, prenosu nervnih impulsa i kontroli šećera u krvi. Upravo zbog širokog spektra delovanja, njegov adekvatan unos je od izuzetnog značaja za celokupno zdravlje.

- Nedostatak magnezijuma se najpre nadoknađuje kroz ishranu bogatu zelenim lisnatim povrćem, orašastim plodovima, semenkama, integralnim žitaricama, mahunarkama, heljdom, kinom i tamnom čokoladom.

Suplementacija

Kada ishrana nije dovoljna ili su potrebe povećane, suplementacija može biti korisna. Magnezijum se smatra jednim od bezbednijih suplemenata, a prekomeran unos je redak i najčešće vezan za nekontrolisanu suplementaciju. Kod većine zdravih osoba organizam višak magnezijuma efikasno eliminiše, zbog čega je teško doći do suficita isključivo kroz hranu, pa čak i uz umerenu suplementaciju.

