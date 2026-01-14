Sedam znakova da je kortizol preuzeo vaše telo: Prof. dr Vešović otkriva kako da balansirate hormon stresa
Stalni umor, teško buđenje, nesanica i promene raspoloženja? Možda ćete pomisliti da je to "normalno" zbog brzog tempa života, ali vrlo često u pozadini leži disbalans kortizola, glavnog hormona stresa, kaže na svom Instagrm profilu prof. dr Dušan Vešović, specijalista medicine rada i farmacije i lekar integrativne medicine.
- Kortizol prirodno varira tokom dana, odnosno najviši je ujutru, da nas razbudi, a postepeno opada uveče, da nas pripremi za san. Međutim, hronični stres, loš san, neuravnotežena ishrana i prekomerni stimulansi mogu potpuno da poremete ovaj ritam - objašnjava doktor i navodi simptome koje često ignorišemo kao "posledicu savremenog načina života":
- Teško buđenje, čak i nakon osam sati sna
- Popodnevni padovi energije
- Povećana želja za slatkišima i kofeinom
- Nesanica, posebno buđenje između 2 i 4 sata noću
- Anksioznost i osećaj napetosti bez vidljivog razloga
- Neobjašnjivo nakupljanje masnog tkiva, naročito oko stomaka
- Slabljenje imuniteta i češće infekcije
- Zbog stalne aktivacije "bori se ili beži" sistema, nadbubrežne žlezde počinju da funkcionišu van svog ritma, što može da se odrazi i na rad štitne žlezde, insulinsku osetljivost i mentalni fokus - upozorava doktor.
Kako dovesti kortizol u red?
Rešenje nije u još jednoj kafi ili slatkišu, već u vraćanju balansa hormona, naglašava prof. dr Vešović.
- To uključuje pravilnu ishranu, kvalitetan san, tehnike relaksacije, fizičku aktivnost prilagođenu telu i, po potrebi, ciljanu suplementaciju - poručuje doktor.
Hormonsku ravnotežu možete da postignete i kroz pravilno raspoređen dnevni ritam. Preporučuje ranije buđenje, ali i smirivanje organizma u večernjim satima. Idealno je leći do 22 časa, najkasnije do 23.
