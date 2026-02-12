Imunitet se ne gradi kada se razbolimo

Imunitet ne slabi preko noći, niti se može ojačati jednim napitkom ili šakom suplemenata. Kada se prehlade, bol u grlu, kašalj, afte ili herpes često da se ponavljaju, to može da bude znak da je organizam iscrpljen i da mu nedostaju osnovni gradivni elementi za borbu protiv infekcija. Kako na svom Instagram profilu objašnjava prof. dr Dušan Vešović, odbrana nije nešto što "imamo ili nemamo", već rezultat svakodnevnih navika i izbora.

- Način na koji živimo direktno utiče na to da li će naš odbrambeni sistem biti snažan ili oslabljen. Imunitet se ne gradi kada se razbolimo, već mnogo pre toga, kroz ono što biramo svakog dana - naglašava profesor.

Navike koje slabe imunitet

Razlozi za pad imuniteta su brojni, ali u osnovi se najčešće nalaze životne navike koje dugoročno iscrpljuju organizam. Među najvažnijima su prekomeran rad, hronični stres, fizička neaktivnost, boravak u zatvorenom prostoru i nedostatak svežeg vazduha. Ipak, kako ističe profesor, ishrana ima posebno važnu ulogu.

- Nepravilna i jednolična ishrana, preskakanje obroka i nedovoljan unos proteina ostavljaju organizam bez osnovnog materijala za stvaranje antitela. Antitela su proteinske strukture, pa ako nema dovoljno proteina u ishrani, telo nema "alat" za borbu protiv infekcija - objašnjava on.

Problem nastaje i kada organizmu nedostaju ključni mikronutrijenti.

- Vitamini, minerali i oligoelementi, poput vitamina D i C, cinka ili selena, neophodni su za pravilan imuni odgovor. Bez njih nema efikasne odbrane od virusa i bakterija - dodaje profesor.

Vitamini, minerali i oligoelementi, poput vitamina D i C, cinka ili selena, neophodni su za pravilan imuni odgovor Foto: Shutterstock

Neredovni obroci, dugotrajno gladovanje i energetski padovi dodatno opterećuju organizam, naročito kada se udruže sa stresom i umorom. Kada se sve to sabere, imuni sistem postaje slabiji, a telo podložnije virusima, bakterijama i drugim patogenima iz okruženja.

Zašto brza rešenja ne pomažu

O imunitetu se najčešće razmišlja tek kada se pojave simptomi. Tada mnogi posežu za suplementima, velikim količinama ceđenog voća ili raznim "čudotvornim" napicima, u nadi da će brzo ojačati organizam. Profesor upozorava da takav pristup nema dugoročni efekat.