Fekalni kalprotektin, često popopularno nazivan "CRP u stolici", je ključni laboratorijski marker koji ukazuje na aktivnu upalu u crevima. Povećane vrednosti pomažu u razlikovanju zapaljenskih bolesti creva od sindroma iritabilnog creva i prate težinu bolesti, kaže na svom Instagram profilu dr Mladen Milošević, specijalista opšte hirurgije.

- Fekalni kalprotektin je vrlo važan marker zapaljenja digestivnog trakta, naročito creva. Ova analiza pomaže lekarima da razlikuju funkcionalne poremećaje, poput iritabilnog kolona, od organskih, odnosno zapaljenskih bolesti creva, kao što su Kronova bolest i ulcerozni kolitis - objašnjava dr MIlošević.

Ova analiza pomaže lekarima da razlikuju funkcionalne poremećaje, poput iritabilnog kolona, od organskih, odnosno zapaljenskih bolesti creva, kao što su Kronova bolest i ulcerozni kolitis Foto: Shutterstock

Šta je kalprotektin? Kalprotektin je protein prisutan u neutrofilima, belim krvnim zrncima, koji se oslobađa tokom upalnih procesa. Iako se najčešće meri u stolici, može se meriti i u krvi. Kalprotektin iz krvi može biti dodatni pokazatelj upale, ali se ređe koristi zbog manje specifičnosti u odnosu na fekalni kalprotektin.

Kod zapaljenskih bolesti vrednosti kalprotektina u stolici su povišene, dok kod funkcionalnih smetnji, poput sindroma iritabilnog creva, obično ostaju u granicama normale. Upravo zato ovaj marker ima veliku ulogu u diferencijalnoj dijagnostici, dodaje hirurg.

Fekalni kalprotektin koristi se i za praćenje efekta terapije kod pacijenata sa inflamatornim bolestima creva Foto: Shutterstock

- Pored toga, fekalni kalprotektin koristi se i za praćenje efekta terapije kod pacijenata sa inflamatornim bolestima creva, jer njegov pad može da ukaže na smirivanje zapaljenskog procesa. Analiza se radi iz uzorka stolice i predstavlja jednostavnu, neinvazivnu metodu koja lekaru daje važne informacije o stanju crevne sluzokože - sugeriše dr MIlošević.