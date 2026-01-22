U praksi se CRP koristi kao početna informacija

Kada u rezultatima krvi vidite da jeCRP (C-reaktivni protein) povišen, često u okviru rutinske analize ili kontrole zbog neke tegobe, a nemate temperaturu, bolove niti jasne znake infekcije, dilema je gotovo neizbežna. Da li je u pitanju bezazlena prolazna promena ili signal da se u organizmu odvija zapaljenski proces koji tek treba otkriti? Lekari objašnjavaju da povišen CRP ne znači odmah bolest, ali gotovo uvek znači da telo pokušava da pošalje poruku koju ne bi trebalo zanemariti.

CRP je protein koji proizvodi jetra kao odgovor na zapaljenje u organizmu. Njegov nivo raste kada imuni sistem reaguje na različite nadražaje, od infekcija i povreda do hroničnih upalnih procesa. Jednostavnim testom iz krvi moguće je dobiti važan uvid u to da li se u telu dešava nešto što zahteva pažnju.

Signal, a ne dijagnoza

Važno je razumeti da CRP nije dijagnoza, već signal. Ovaj marker ne pokazuje gde se zapaljenje nalazi niti šta ga je izazvalo, već samo ukazuje da u organizmu postoji upalni odgovor. Upravo zato CRP često biva povišen i kod osoba koje se subjektivno osećaju dobro i nemaju izražene simptome.

Nivo može da poraste iz mnogo razloga, od infekcija i povreda do hroničnih upalnih procesa

U praksi se CRP koristi kao početna informacija, koja lekarima pomaže da odluče da li su potrebne dodatne analize ili dalje praćenje. Njegova vrednost uvek se tumači u kontekstu drugih nalaza, zdravstvene istorije i eventualnih tegoba.

Zašto raste i bez simptoma

Situacija u kojoj je CRP povišen "bez jasnog razloga" ne znači da razloga nema. Najčešće to znači da ne postoji očigledna akutna infekcija, ali da se u organizmu odvija proces koji još ne daje jasne kliničke znake. To mogu biti blage ili početne infekcije, hronična zapaljenska stanja, metabolički poremećaji ili takozvana tiha upala, koja ne izaziva bol ili temperaturu.

Organizam u tim slučajevima reaguje ranije nego što se simptomi razviju, a CRP postaje jedan od prvih pokazatelja da imuni sistem radi "u pozadini".

Kada su potrebne dodatne anlize

Postoji i posebna, osetljivija verzija testa – hs-CRP, koja može da registruje i vrlo mala povećanja ovog proteina. Ovaj test često se koristi u proceni kardiovaskularnog rizika, jer i blago povišene vrednosti mogu da ukažu na povećanu verovatnoću oboljenja srca i krvnih sudova.

Povišene vrednosti mogu da ukažu na povećanu verovatnoću oboljenja srca i krvnih sudova