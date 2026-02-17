Gasovi nisu samo neprijatnost: Šta vam telo poručuje kroz trio – histamin, vagus nerv i nadimanje?
Gasovi i nadimanje često se svode na „težak obrok“ ili loše varenje. Međutim, prema objašnjenju prof. dr Staniše Stojiljkovića, dugogodišnjeg profesora Tehnološkog fakulteta u Leskovcu i šefa Katedre za ekološko inženjerstvo, ova pojava može biti signal mnogo složenijeg poremećaja – nesinhronizovanosti digestivnog, nervnog i imunog sistema.
U središtu ove priče nalazi se fascinantan „trio“: gasovi i nadimanje, histamin i vagus nerv. Iako na prvi pogled deluju nepovezano, u organizmu su u stalnom dijalogu.
Vagus nerv – glavni komunikator između mozga i creva
Vagus nerv, poznat i kao „lutajući živac“, predstavlja glavnu komunikacionu liniju između mozga i sistema za varenje. On reguliše peristaltiku (pokrete creva), lučenje želudačne kiseline i enzima, ali i reakciju organizma na stres.
Problem nastaje kada je vagus „usporen“, najčešće usled hroničnog stresa, napetosti ili traume. Tada se hrana duže zadržava u crevima nego što bi trebalo.
Posledica? Fermentacija. A fermentacija vodi ka – gasovima i nadimanju.
Histamin – alarmni sistem koji može da izmakne kontroli
Intolerancija na histamin se sve češće pominje kao uzrok neobjašnjivih tegoba nakon jela.
Histamin nije samo supstanca odgovorna za alergijske reakcije – on je i neurotransmiter i prirodno je prisutan u određenim namirnicama.
Kada postoji disbalans crevne flore, poput stanja poznatog kao Small intestinal bacterial overgrowth (SIBO), bakterije mogu:
- proizvoditi dodatni histamin
- blokirati enzim DAO koji razgrađuje histamin
Rezultat nisu samo gasovi. Mogu se javiti:
- lupanje srca
- „magla u glavi“ (brain fog)
- crvenilo lica
- osećaj anksioznosti posle obroka
Dakle, stomak i mozak ponovo su u direktnoj vezi.
Netolerancija ili intolerncija na histamin je stanje u kojem se histamin nakuplja u telu. Histamin je hemikalija koju telo prirodno proizvodi i koja je prisutna u nekim namirnicama. Ukoliko telo ne može da ga razgradi kao što bi trebalo, histamin može se nagomilava i izazove uznemireni stomak, glavobolju ili simptome alergije.
Začarani krug: kada stomak pritisne živac
Kada je abdomen nadut, dolazi do fizičkog pritiska na vagus nerv koji prolazi kroz trbušnu duplju. Mozak to može protumačiti kao signal opasnosti.
Organizam tada ulazi u stresni režim rada:
- varenje se dodatno usporava
- povećava se osetljivost na histamin
- nadimanje postaje još izraženije
I tako nastaje začarani krug u kome stres pogoršava varenje, a loše varenje podiže stres.
Prvi koraci koji mogu pomoći
Prema preporukama, cilj je umiriti nervni sistem, rasteretiti digestivni trakt i smanjiti unos histamina.
Stimulacija vagusa
- Duboko, dijafragmalno disanje pre jela
- Ispiranje grla hladnom vodom
- Privremeno smanjenje histamina
- Izbegavanje fermentisane hrane (kiseli kupus, kefir)
- Izbegavanje starog sira i prerađenog mesa
Olakšanje gasova
- Čaj od đumbira
- Čaj od nane
Zanimljivo je da se upravo namirnice koje smatramo „najzdravijima“, poput kiselog kupusa, kod osoba sa povišenim histaminom mogu pretvoriti u snažan okidač za nadimanje.
Poruka koju ne smete ignorisati
Ako primećujete da vam se nadimanje, ubrzan rad srca ili anksioznost javljaju neposredno nakon određenih namirnica – ili u periodima pojačanog stresa – možda vaše telo pokušava da vam ukaže na disbalans u komunikaciji između mozga i creva.
Gasovi tada nisu samo estetski ili socijalni problem. Oni mogu biti signal da je vreme da usporite, obratite pažnju na stres i poslušate ono što vam digestivni sistem poručuje.
Jer, kako ističe prof. Stojiljković – u telu ništa nije izolovano. Sve je u dijalogu.
