Ne jedete zato što ste slabi, već zato što su vaši hormoni u znaku uzbune

Godinama se osobama sa viškom kilograma poručuje da su nekontrolisane, da nemaju dovoljno volje i da je rešenje jednostavno da "probuše kašiku". Međutim, prema rečima nutricioniste Branke Mirković, priča o gojaznosti je mnogo složenija i uključuje hormonske mehanizme koji upravljaju glađu i sitošću.

- Vi ne jedete zato što ste slabi, već zato što su vaši hormoni u znaku uzbune. Leptin je hormon koji predstavlja unutrašnji merač energije. On mozgu šalje signal da imamo dovoljno goriva. Kada taj signal funkcioniše, osećamo sitost. Međutim, kod leptinske rezistencije dolazi do poremećaja tog mehanizma. Signal postoji, ali mozak kao da ga ne registruje, pa organizam ostaje u osećaju gladi uprkos postojećim energetskim rezervama - navodi naša sagovornica.

Kako objašnjava, kada je ishrana puna sirupa i aditiva, stvara se takozvani "šum" koji remeti leptinski signal. Mozak tada ne vidi masne zalihe i ponaša se kao da organizam nema dovoljno energije, iako rezerve postoje.

Ishrana puna sirupa i aditiva stvara takozvani "šum" koji remeti leptinski signal Foto: Shutterstock

- Grelin, hormon gladi, dodatno pojačava problem. Ako hrana ne šalje jasnu informaciju o sitosti, grelin ostaje aktivan i potreba za unosom hrane se nastavlja. U tom slučaju osoba nije proždrljiva, već biološki traži energiju koju ćelije ne dobijaju na pravi način - kaže Branka.

Zaključana kapija sagorevanja masti

Naša sagovornica ističe i značaj insulina u ovom procesu, objašnjavajući da dugotrajno povišen insulin može dovesti do insulinske rezistencije, stanja u kojem telo teže gubi kilograme.

- Kada u ishrani dominiraju kukuruzni sirup i rafinisano brašno, telo se dovodi u stanje stalno povišenog insulina. A kada je insulin visok, kapija za sagorevanje masti je zaključana i organizam ne može lako da pristupi sopstvenim rezervama. U takvom stanju osoba može da ulaže napor, da vežba i pazi na ishranu, a da se telesna težina ili obim struka ne menjaju značajno - sugeriše nutricionista.

Kada je insulin visok, kapija za sagorevanje masti je zaključana Foto: Shutterstock

Naša sagovornica podseća i na ono što naziva "sivom zonom", stanju u kojem osoba nema jasnu dijagnozu, ali se uprkos tome ne oseća dobro.

- Buđenje sa umorom, magla u glavi, iznenadna i uporna želja za slatkim, pad koncentracije posle obroka i osećaj da metabolizam "ne radi kako treba" znaci su da se nešto u organizmu menja. To je trenutak kada bi trebalo obratiti pažnju na signale tela - navodi Branka.

Test - kako prepoznati leptinsku rezistenciju

Nutricionista je sastavila i upitnik koji, kako kaže, može da pomogne da prepoznate moguće znake leptinske rezistencije. Tvrdnje se odnose na poslednjih mesec dana:

Često završite obrok siti, ali već nakon 30 do 60 minuta tražite nešto slatko ili nešto da gricnete.

Budite se umorni, ponekad umorniji nego kada ste legli, iako spavate dovoljno.

Posle obroka dolazi do naglog pada koncentracije i potrebe za šećerom ili energetskim napicima.

Hrana vam služi kao način da umirite stres, tugu, bes ili dosadu.

Uprkos radu, naporu i vežbanju, telesna težina ili obim struka se ne menjaju.

Često završite obrok siti, ali već nakon 30 do 60 minuta tražite nešto slatko Foto: Shutterstock

- Ako imate tri ili više potvrdnih odgovora, niste slaba osoba. Moguće je da se radi o leptinskoj rezistenciji - navodi Branka.

Povratak pravoj hrani

Kao jedan od ključnih koraka, naša sagovornica ističe povratak "pravoj hrani", onoj koja je cela ili minimalno prerađena i prepoznatljiva u svom prirodnom obliku.

- Pod tim se podrazumevaju jaja, riba, meso, povrće, voće, mahunarke, orašasti plodovi, punomasni mlečni proizvodi i prirodne masti poput maslinovog ulja. Sa druge strane, ultra prerađena hrana često sadrži dodatne šećere, aditive i sastojke koje ne možete da nađete u svojoj kuhinji. Cilj nije borba protiv tela, već razumevanje njegovih signala i vraćanje ishrani koja omogućava stabilnu regulaciju gladi i sitosti - poručuje Branka MIrković.