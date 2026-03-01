Slušaj vest

Mnogi ljudi sa dolaskom proleća osećaju kontinuirani umor, pad energije, stalnu pospanost i malaksalost, a ove tegobe obično nazivamo prolećnim umorom. U ovom periodu organizam eliminiše toksine nagomilane tokom zime, kada je ishrana često teža i preobilna, sa manje vitamina i minerala, uz smanjenu fizičku aktivnost i boravak na svežem vazduhu, kaže za naš portal nutricionista Branka Mirković. Naša sagovornica otkriva koja hrana deluje kontraproduktivno i može da pojača simptome prolećnog umora, kao i namirnice koje se preporučuju u ovom periodu.  

- Jetra je najznačajniji "filter" u telu i u proleće ima pojačanu aktivnost. Ako je preopterećena, dolazi do gubitka energije i pojave simptoma prolećnog umora. Zato je važno prilagoditi ishranu i pomoći organizmu da se lakše izbori sa promenama - sugeriš nutricionista.

Hrana koja može da pojača simptome prolećnog umora:

  • Hleb, testenine, pekarski proizvodi, konditorski proizvodi i kolači
  • Veće količine masnog mesa, mesne prerađevine i industrijski proizvodi sa mesom
  • Prevelik unos soli i šećera, slana hrana, jaki, stari, beli, slani i masni sirevi
  • Sirevi tipa trapista i kačkavalja
  • Industrijski sokovi, gazirana i energetska pića
  • Slane grickalice, brza i "junk" hrana, prelivi, sosovi, masne i slane salate
  • Prevelik unos visokokaloričnih jela i namirnica

Namirnice koje se preporučuju:

Nasuprot tome, određene namirnice mogu da ublaže tegobe i već nakon nekoliko dana doprinesu boljoj psihofizičkoj energiji. To su:

dijeta-shutterstock-1290494158.jpg
Prvo mlado povrće koje s proleća stiže na pijace je zeleniš, iskoristite to Foto: Shutterstock

  • Zeleno lisnato povrće: zelena salata, razne vrste salata, mladi luk, blitva, spanać, bebi spanać, rotkvice i rukola
  • Gorko povrće koje podstiče detoksikaciju: potočarka, vlasac, maslačak i špargla
  • Pečurke, rotkvice i repa
  • Sezonsko voće, posebno kiselkastog ukusa: jagode i zelena jabuka (granny smith)

Važnost vitamina B 

Namirnice koje imaju visok sadržaj vitamina B i triptofana pozitivno utiču na podizanje raspoloženja, ističe naša sagovornica i navodi najbolje izvore.

Kako nastaje serotonin?

Triptofan je esencijalna aminokiselina iz koje organizam stvara serotonin, neurotransmiter koji ima ključnu ulogu u regulaciji raspoloženja, sna i osećaja zadovoljstva. Međutim, taj proces nije automatski. Da bi se triptofan pretvorio u serotonin, neophodni su vitamini B grupe, naročito vitamin B6. Pored toga, vitamini B6, B9 i B12 učestvuju u radu nervnog sistema i metabolizmu energije, pa njihov nedostatak može biti povezan sa umorom, razdražljivošću i padom koncentracije.

- Domaći orah, lešnik, badem, kao i razne semenke od bundeve, suncokreta i kikirikija, bogati su esencijalnim masnim kiselinama i doprinose funkciji celog tela, a posebno mozga. Odlično pomažu u otklanjanju prolećnog umora. Ove namirnice su kalorične i trebalo bi ih jesti umereno, od 20 do 30 grama dnevno - savetuje Branka.

Morska riba i lignje, uz dodatak zelenog lisnatog povrća poput blitve i različitih salata, preporučuju se dva do tri puta nedeljno. Ostalim danima, ako ne postite, birajte manje masna mesa, odnosno ćureće, pileće i nemasnu junetinu.

vitamin B6 shutterstock_2030195504.jpg
Vitamin B6 je naročito važan za stvaranje serotonina Foto: Shutterstock

- U salate dodajte razno začinsko bilje - nanu, majčinu dušicu, bosiljak, celer, peršunov list i mirođiju. Koristite hladno ceđena ulja, posebno maslinovo, ali u umerenim količinama. Birajte manje masne mlečne proizvode, najčešće kiselo mleko, mladi sir i kefir. Jedite umereno i raznovrsno. Potrebno je unositi i veće količine vode i limunade. Kafa je odličan antioksidans i najbolje je da je pijete bez dodataka - poručuje Branka Mirković. 

