Bole vas šake i ručni zglobovi? Reumatolog otkriva 5 vežbi koje ublažavaju tegobe
Bol u ručnim zglobovima i šakama ne mora da bude "normalan deo starenja", ali jeste česta pojava, posebno kod žena u menopauzi, starijih osoba, kao i kod onih sa artrozom, zapaljenskim reumatizmom ili nakon povrede, kaže na Instagramu dr Jelena Aleksić, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije-reumatolog. Doktorka otkriva pet jednostavnih, ciljanih vežbi koje mogu da pomognu u smanjenju bola, ukočenosti i poboljšaju pokretljivosti šaka.
Sve vežbe rade se u sedećem položaju za stolom. Podlaktice i ručni zglobovi su sve vreme oslonjeni na podlogu, dok se pokreti izvode šakom i prstima.
Pritisak dlanovima o podlogu
Oslonite šake na ravnu podlogu, raširite prste i blago pritiskajte dlanove o površinu. Zadržite položaj tri do četiri sekunde, zatim opustite šake i vratite ih u početni položaj. Vežbu ponovite deset puta.
Podizanje prstiju i dela dlana
Šake držite oslonjene na podlogu, a zatim lagano podignite prste i deo dlana. Zadržite položaj tri do četiri sekunde, pa polako spustite šake nazad na površinu. Ponovite vežbu deset puta.
Podizanje cele šake
Dok su ručni zglobovi oslonjeni na podlogu, podignite celu šaku i prste nagore koliko god možete, kao kada pravite znak "stop". Zadržite položaj četiri do pet sekundi, a zatim je polako vratite na podlogu. Vežbu ponovite deset puta.
Reumatoidni artritis je hronična autoimuna bolest koja ne pogađa sve podjednako. Određeni faktori značajno povećavaju rizik za njen nastanak:
• Najčešće se javlja između 40. i 60. godine, iako može početi i ranije ili kasnije
• Žene obolevaju 2–3 puta češće od muškaraca, što se dovodi u vezu sa hormonskim i imunološkim faktorima
• Porodična istorija bolesti povećava verovatnoću razvoja reumatoidnog artritisa
• Povećana telesna težina doprinosi hroničnoj upali i težem toku bolesti
• Aktivno i pasivno pušenje predstavlja jedan od najznačajnijih spoljašnjih faktora rizika
• Dugotrajna izloženost određenim hemikalijama može dodatno povećati rizik
Rano prepoznavanje faktora rizika i pravovremeni pregled mogu značajno uticati na tok bolesti.
Stezanje pesnice i opružanje prstiju
Napravite pesnicu tako što ćete saviti prste i stisnuti palac. Zatim podignite pesnicu, ispružite prste i zadržite kratko u tom položaju. Ponovo vratite šaku u pesnicu, pa u početni položaj. Vežbu ponovite deset puta.
Stiskanje loptice
Uzmite malu gumenu ili neku drugu mekanu lopticu i polako je stisnite šakom do granice bola. Zadržite stisak četiri do pet sekundi, a zatim opustite šaku. Vežbu ponovite deset puta, pa promenite šaku.
Ove jednostavne vežbe mogu da se rade svakodnevno i pomognu da se smanje bol i ukočenost u šakama. Važno je da se izvode polako i bez forsiranja, uz slušanje signala koje vam telo šalje.