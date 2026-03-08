Slušaj vest

Bol u ručnim zglobovima i šakama ne mora da bude "normalan deo starenja", ali jeste česta pojava, posebno kod žena u menopauzi, starijih osoba, kao i kod onih sa artrozom, zapaljenskim reumatizmom ili nakon povrede, kaže na Instagramu dr Jelena Aleksić, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije-reumatolog. Doktorka otkriva pet jednostavnih, ciljanih vežbi koje mogu da pomognu u smanjenju bola, ukočenosti i poboljšaju pokretljivosti šaka.

Napomena Sve vežbe rade se u sedećem položaju za stolom. Podlaktice i ručni zglobovi su sve vreme oslonjeni na podlogu, dok se pokreti izvode šakom i prstima.

Pritisak dlanovima o podlogu

Oslonite šake na ravnu podlogu, raširite prste i blago pritiskajte dlanove o površinu. Zadržite položaj tri do četiri sekunde, zatim opustite šake i vratite ih u početni položaj. Vežbu ponovite deset puta.

Oslonite šake na ravnu podlogu, raširite prste i blago pritiskajte dlanove o sto tri do četiri sekunde Foto: Shutterstock

Podizanje prstiju i dela dlana

Šake držite oslonjene na podlogu, a zatim lagano podignite prste i deo dlana. Zadržite položaj tri do četiri sekunde, pa polako spustite šake nazad na površinu. Ponovite vežbu deset puta.

Podizanje cele šake

Dok su ručni zglobovi oslonjeni na podlogu, podignite celu šaku i prste nagore koliko god možete, kao kada pravite znak "stop". Zadržite položaj četiri do pet sekundi, a zatim je polako vratite na podlogu. Vežbu ponovite deset puta.

Ko je u većem riziku od reumatoidnog artritisa? Reumatoidni artritis je hronična autoimuna bolest koja ne pogađa sve podjednako. Određeni faktori značajno povećavaju rizik za njen nastanak: • Najčešće se javlja između 40. i 60. godine, iako može početi i ranije ili kasnije

• Žene obolevaju 2–3 puta češće od muškaraca, što se dovodi u vezu sa hormonskim i imunološkim faktorima

• Porodična istorija bolesti povećava verovatnoću razvoja reumatoidnog artritisa

• Povećana telesna težina doprinosi hroničnoj upali i težem toku bolesti

• Aktivno i pasivno pušenje predstavlja jedan od najznačajnijih spoljašnjih faktora rizika

• Dugotrajna izloženost određenim hemikalijama može dodatno povećati rizik Rano prepoznavanje faktora rizika i pravovremeni pregled mogu značajno uticati na tok bolesti.

Stezanje pesnice i opružanje prstiju

Napravite pesnicu tako što ćete saviti prste i stisnuti palac. Zatim podignite pesnicu, ispružite prste i zadržite kratko u tom položaju. Ponovo vratite šaku u pesnicu, pa u početni položaj. Vežbu ponovite deset puta.

Stiskanje loptice

Uzmite malu gumenu ili neku drugu mekanu lopticu i polako je stisnite šakom do granice bola. Zadržite stisak četiri do pet sekundi, a zatim opustite šaku. Vežbu ponovite deset puta, pa promenite šaku.

Ručne zglobove nemojte da rotirate, već ih držite kao na prethodnoj slici Foto: Shutterstock