Sa dolaskom proleća mnogi razmišljaju o "čišćenju organizma". Na društvenim mrežama i u reklamama često se pominju razni detoks napici, dijete i programi koji navodno pomažu telu da se oslobodi toksina. Međutim, stručnjaci podsećaju da je priča o detoksu često pogrešno shvaćena, jer naš organizam već ima sopstveni, vrlo efikasan sistem za uklanjanje štetnih materija - jetru.

Specijalista medicine sporta i vanredni profesor medicinske fiziologije dr Dejan Čubrilo kaže na Instagramu da je važno demistifikovati sam pojam detoksa.

Šta sve spada u organe za detoksikaciju? Pluća, jetra, bubrezi, koža i digestivni sistem čine prirodne filtere, svaki sa jedinstvenom ulogom u procesu detoksikacije. Ovi organi neumorno uklanjaju štetne supstance iz našeg organizma, omogućavajući mu da funkcioniše optimalno.

- Da li je uopšte našem telu potreban detoks ili je jetra savršeni čistač našeg organizma je fantastično pitanje. Često pokušavam da pojam detoksa nekako demistifikujem. Detoks je vezan isključivo za jetru. Jetra je organ koji čine ćelije i koji, kao i svaka druga ćelija u telu, traži energiju i hranu. Ako jetra nema dovoljno energije, ona ne može da detoksikuje organizam - objašnjava dr Čubrilo.

Pomozite ne odmažući

Profesor dodaje da problem nastaje kada jetru preopteretimo količinom hrane koju organizam ne može pravilno da obradi.

Važno je koliko hrane unosimo, koliko puta dnevno jedemo i da li je ta hrana zaista svarena u crevima Foto: Shutterstock

- Kada je zatrpamo ogromnom količinom hrane koja dolazi iz creva, a ta hrana nije dobro svarena, tada zapravo dolazi do intoksikacije. Zato način na koji ćemo se "detoksikovati" nije u tome da uzimamo detoks preparate ili pijemo sokove. Prvi korak je da se preventivno ne intoksikujemo - kaže on.

Prema njegovim rečima, to pre svega znači obratiti pažnju na osnovne navike u ishrani.