Prekomerno uzimanje vitamina D može oštetiti srce i bubrege, zato je pridržavanje preporučene doze ključno

Slušaj vest

Upozorenje o predoziranju vitaminom D izdato je dok lekar poziva ljude da se pridržavaju preporučene doze. Dr Oskar Djuk se pojavio prošle nedelje u emisiji BBC Morning Live kako bi objasnio zdravstvene rizike od prekomernog uzimanja.

Vitamin D pomaže u regulisanju kalcijuma i fosfata u telu, koji su neophodni za zdrave kosti, zube i mišiće, prema Nacionalnoj zdravstvenoj službi (NHS). Zdravstvena organizacija takođe kaže da igra vitalnu ulogu u podržavanju imunog sistema.

Ali s obzirom na britansku klimu, nije iznenađenje što mnogi ljudi ne dobijaju dovoljno vitamina D prirodno zbog ograničene sunčeve svetlosti. Stoga se preporučuju suplementi kako bi se nadoknadio manjak.

Preporučena doza vitamina D zimi i rizik od predoziranja

- U ovim zimskim mesecima, zaista je važno da dopunjavamo vitamin D jer ga ne dobijamo dovoljno od sunčeve svetlosti - objasnio je dr Oskar i dodaje:

- Međutim, previše uzimanja može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih komplikacija.

Preporuka Nacionalne zdravstvene službe (NHS) i vlade je da uzimamo 400 međunarodnih jedinica vitamina D dnevno tokom jesenjih i zimskih meseci, dodao je. Odraslima i deci starijoj od godinu dana savetuje se da uzimaju dnevni suplement od 10 mikrograma – što je ekvivalentno 400 IJ – između oktobra i početka marta.

Nedostatak je čest, ali ni višak vitamina D nije bezopasan - može izazvati ozbiljne zdravstvene komplikacije Foto: Shutterstock

Prekoračenje preporučene doze je relativno lako, jer suplementi koji se izdaju bez recepta često sadrže 800 do 1.000 IJ.

Dr Oskar je upozorio: „Ako unosite preko 4.000 međunarodnih jedinica, postoji potencijalni rizik od predoziranja vitaminom D.“

Hiperkalcemija i oštećenje srca - posledice viška vitamina D

Nacionalna zdravstvena služba (NHS) upozorava da uzimanje previše vitamina D tokom dužeg perioda može izazvati nakupljanje kalcijuma u telu, stanje poznato kao hiperkalcemija.

- Ako unesete previše kalcijuma u telo, to može uticati na vaše srce - rekao je dr Djuk i istakao:

- Možete dobiti kalcijumske kamenčiće u bubrezima, a to može zaista da vam uznemiri stomak.

Iako se toksičnost smatra retkom, Agencija za standarde hrane savetuje da je 4.000 IJ (100 mikrograma) dnevno bezbedna gornja granica za odrasle. Nedostatak vitamina D ostaje čest problem u Velikoj Britaniji, pa i drugim zemljama sveta, a vladini podaci pokazuju da oko jedan od šest odraslih ima nizak nivo tokom zime, prema Nacionalnom istraživanju ishrane i ishrane.

Dr Oskar Djuk je podsetio gledaoce da je pridržavanje preporučene doze ključno za bezbedno korišćenje vitamina D.

- Prekoračenje bezbedne granice može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih problema. Uvek proverite etikete suplemenata i konsultujte se sa lekarom ako niste sigurni u vezi sa svojim unosom.