Kada osetimo preskakanje srca, najčešće pomislimo na stres, umor ili neki ozbiljniji srčani problem. Međutim, ponekad uzrok može biti mnogo banalniji i nalazi se u stomaku. Kako na Instagramu objašnjava kardiolog prof. dr Siniša Pavlović, deo debelog creva prolazi neposredno ispod dijafragme, mišića koji razdvaja grudni koš i trbuh. Kada se taj deo creva napuni gasovima, može da podigne dijafragmu i stvori pritisak na srce.

- Srce nema način da "kaže" da mu smeta taj pritisak. Ono reaguje tako što počne da preskače ili menja ritam, zapravo pokušavajući da natera čoveka da ustane ili promeni položaj, jer se tada dijafragma opusti - objašnjava prof. Pavlović.

Polovina ljudi zapravo uopšte ne oseća aritmije Foto: Shutterstock

Ovakve situacije najčešće se javljaju kod osoba koje imaju izraženo nadimanje, sporiju probavu ili su sklone nakupljanju gasova u crevima. Profesor Pavlović navodi i jedan zanimljiv primer iz prakse koji često prepričava studentima.

Aritmije u brojkama • Zdravo srce napravi oko 100.000 otkucaja dnevno, što znači da tokom života otkuca više od 2,5 milijarde puta. • Različiti oblici aritmije javljaju se kod oko 1–2 odsto opšte populacije, dok su znatno češći kod starijih od 65 godina. • Povremene ekstrasistole, koje ljudi osećaju kao preskakanje srca, mogu se registrovati kod više od polovine zdravih ljudi na Holter EKG snimanju.

- Pre dvadesetak godina javila mi se pacijentkinja koja je imala osećaj da joj srce stalno preskače. Kada sam je pregledao, primetio sam da joj je stomak izrazito naduven, gotovo kao bubanj. Predložio sam lek protiv gasova. Ona se u početku uvredila, jer je došla zbog aritmije, a ne stomaka. Međutim, kada je posle nekog vremena ipak prihvatila da uzme lek, tegobe sa preskakanjem srca su nestale - kaže profesor.