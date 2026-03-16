Pankreas je organ sa sposobnošću da kontinuirano i stabilno proizvodi insulin koji nam je neophodan za energiju.

- Najčešća dilema danas jeste da li se insulin zaista troši ako jedemo redovno i često? Ono što zamišljamo jeste da je pankreas „magacin robe“ i da se on troši i kada se potroši da je gotovo. Ali to stvarno nije tako. Pankreas kao organ ima potencijal da konstantno i kontinuirano pravi insulin da biste vi mogli da ga koristite za energiju. Bez insulina nema energije - objašnjava dr Čubrilo. 

Šta je insulin?

Insulin je esencijalni hormon koji pomaže telu da pretvori hranu u energiju i reguliše nivo šećera u krvi. Ako imate dijabetes, vaše telo ne može da proizvede dovoljno insulina ili ga ne može pravilno koristiti.

Vaš lekar može da vam prepiše insulin koji uzimate putem injekcije, injekcione olovke ili pumpe, prenosi Klivlend klinika

Pankreas je organ sa sposobnošću da kontinuirano i stabilno proizvodi insulin koji nam je neophodan za energiju Foto: Shutterstock

Važnost unosa ugljenih hidrata

Ključ nije u izbegavanju hrane, već u pravilnom unosu - posebno ugljenih hidrata koji podstiču lučenje male, fiziološke količine insulina.

- Ono što je ključno – vi ćete hranom, odnosno famoznim ugljenim hidratom, šta god to bilo, da li je to pasulj, krompir ili čokolada, isprovocirati lučenje male količine insulina da bi ona otišla do vaših mišića i tamo ubacila energiju odnosno glukozu od koje pravimo energiju. 

Ključ nije u izbegavanju hrane, već u pravilnom unosu - posebno ugljenih hidrata Foto: Shutterstock

Bez dovoljno energije pankreas ne funkcioniše optimalno

Ta količina insulina ima jasan zadatak: da glukozu uvede u mišiće i obezbedi energiju organizmu. Insulin se ne može potrošiti. Ali ako pankreas ne dobija dovoljno energije, ne može da funkcioniše optimalno.

- Straha definitivno nema, dakle, insulin se neće potrošiti. A kada se potroši? Kada ne budete redovno i dobro jeli, onda pankreas stvarno neće imati energiju da napravi insulin.

Dakle, zdravlje nije u strahu od hormona, već u razumevanju njihove uloge.

Izvor: Instagram @drdejancubrilo/zdravlje.kurir.rs

