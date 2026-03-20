Povodom obeležavana Svetskog dana oralnog zdravlja pod sloganom „Zdrav osmeh, srećan život“, stomatolog i specijalizant oralne hirurgije, dr Marija Dujevski,podseća na činjenicu koju često zaboravljamo: krvarenje desni nije problem koji prestaje u kupatilu. To je alarm koji šalje čitavo telo.

- Svakog 20. marta podsećamo da briga o zubima počinje od prvog mlečnog zuba i traje do duboke starosti. Zdrava usta nam omogućavaju da bezbrižno jedemo, govorimo i smejemo se, pružajući podršku celokupnom zdravlju. Pridružite nam se u nastojanju da svaki osmeh učinimo zdravijim i dugovečnijim - poručuje dr Dujevski.

Više od estetike: Četkica čuva srce

Većina nas pranje zuba doživljava kao rutinski deo jutarnje estetike, ali šta ako vam kažemo da ta ista četkica čuva vaše srce i mozak? Usta nisu izolovan sistem, već najprometnija "kapija" vašeg organizma kroz koju svakodnevno prolaze milijarde bakterija. Kada ta kapija „popusti“ usled upale desni, put ka vitalnim organima postaje otvoren.

- To su hronične upalne infekcije koje zahvataju potporna tkiva zuba – od blagog gingivitisa do ozbiljnog parodontitisa. Statistika je neumoljiva: skoro svaka druga odrasla osoba iznad 30. godine ima neki oblik parodontopatije. Najveća zamka je što su ove bolesti često „tihe“ i bezbolne, pa im pacijenti ne pridaju značaj dok ne postane kasno.

Bolesti desni su upale desni koje mogu izazvati krvarenje, bol i gubitak zuba

U zdravoj sredini, desni su čvrsta barijera. Međutim, kod upale, tkivo postaje „porozno“.

- Tada, prilikom žvakanja ili pranja zuba, bakterije iz inficiranih džepova ulaze direktno u krvotok (bakterijemija) i „putuju“ do udaljenih organa. Naučne studije potvrđuju da su hronične upale desni rezervoar za ozbiljna oboljenja:

Dijabetes: Bolesti desni otežavaju kontrolu šećera i mogu dovesti do teških stomatitisa.

Bolesti desni otežavaju kontrolu šećera i mogu dovesti do teških stomatitisa. Srce: Upaljene desni drastično povećavaju rizik od kardiovaskularnih problema.

Upaljene desni drastično povećavaju rizik od kardiovaskularnih problema. Zglobovi: Oralne bakterije mogu uzrokovati infektivni artritis.

Oralne bakterije mogu uzrokovati infektivni artritis. Pluća: Zubne infekcije su čest uzrok upale pluća kod osetljivih grupa.

Zubne infekcije su čest uzrok upale pluća kod osetljivih grupa. Stomak i pankreas:Helicobacter pylori iz zubnog plaka povezuje se sa čirevima, pa čak i kancerom pankreasa. Da li su za srčani udar krive bakterije ili sama upala?

Veza je dvostruka, napominje naša sagovornia. Bakterije se mogu direktno vezati za masne naslage u krvnim sudovima, stvarajući ugruške.

- Istovremeno, hronična upala tera telo da proizvodi proteine koji uzrokuju otvrdnjavanje arterija (aterosklerozu). Dakle, ugroženi ste i od samih bakterija i od odgovora vašeg imuniteta na njih.

Upala desni povećava insulinsku rezistenciju, čineći dijabetes težim za kontrolu

Bolesti desni i dijabetes

Ovo je „dvosmerna ulica“, kaže dr Dujevski, jer dijabetes smanjuje otpornost na infekcije, što ubrzava propadanje desni.

- S druge strane, upala desni povećava insulinsku rezistenciju, čineći dijabetes težim za kontrolu. Sanacijom desni, pacijenti često lakše stabilizuju nivo glukoze. Prvi signal je krvarenje pri pranju zuba. Zdrave desni nikada ne krvare. Pored toga, alarm su crvenilo, otok, neprijatan zadah i vizuelno „izduženi“ zubi jer se desni povlače.

Koje navike su najštetnije? Pored loše higijene, to je ubedljivo pušenje. Ono smanjuje prokrvljenost i „maskira“ krvarenje, pa bolest napreduje neprimetno. Šećeri i stres dodatno slabe imunitet desni, ističe stomatolog.

Četkica pere samo 60% površina. Upotreba konca ili međuzubnih četkica je obavezna uz pastu sa fluorom

Zlatna pravila za očuvanje desni Interdentalna higijena: Četkica pere samo 60% površina. Upotreba konca ili međuzubnih četkica je obavezna uz pastu sa fluorom.

Neprocenjiv za masažu desni i ispiranje džepova do kojih četkica ne dopire. Profesionalno čišćenje: Uklanjanje kamenca na svakih šest meseci je jedini način da se spreči nagomilavanje opasnih bakterija.

Vaš osmeh je ogledalo vašeg zdravlja. Zato, nemojte čekati bol, poručuje naša sagovornica. - Briga o ustima i zubima je najlakši i najjeftiniji način za očuvanje opšteg blagostanja celokupnog organizma. Zdrava usta su preduslov za dug i kvalitetan život!

