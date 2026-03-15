Zdravlje donosi osećaj zadovoljstva, samopouzdanja i lepote koja ne može da se sakrije

Da li možemo zaista da sijamo i budemo lepi ako nismo zdravi u onom pravom, iskonskom smislu? Specijalista medicine rada i farmacije i lekar integrativne medicine prof. dr Dušan Vešović veruje da ne možemo, jer prava lepota uvek dolazi iznutra, navodi u objavi na Instagramu.

- Kada vidimo osobu koja zrači energijom, koja izgleda sveže, odmorno i zadovoljno, vrlo često iza toga stoje navike koje možda na prvi pogled i ne primećujemo. Redovno kretanje, pažnja prema ishrani, dobra hidratacija, kvalitetan san, sve su to male, svakodnevne stvari koje prave ogromnu razliku - sugeriše profesor.

Redovno kretanje, balansirana ishrana, dobra hidratacija i kvalitetan san čine razliku između zdravlja i bolesti

Dobar primer su ljudi koji postižu vrhunske rezultate, bilo da su sportisti ili osobe koje su stalno u javnosti. Njihov uspeh i izgled nisu slučajni, dodaje prof. dr Vešović.

- Iza toga stoji poseban režim života, disciplina i jasna rutina. Drugim rečima, svako od njih ima svoju formulu - skup navika koje dosledno sprovodi iz dana u dan - sugeriše.

Pronađite svoju formulu

Isto važi i za nas. Ne moramo da budemo vrhunski sportisti niti javne ličnosti da bismo brinuli o sebi. Ali ako želimo energiju, dobro raspoloženje i prirodan sjaj, potrebno je da se okrenemo sopstvenom zdravlju.

"Kada je čovek iznutra zdrav, kada ima balans u telu i mir u glavi"