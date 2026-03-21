Osteoporoza se najčešće vezuje za starenje, menopauzu i manjak kalcijuma, ali uzroci ove bolesti često su mnogo složeniji i ne vide se na prvi pogled. Iza gubitka koštane mase mogu da stoje hormoni, lekovi i poremećaji koji se retko dovode u vezu sa kostima, pa može da pogodi i muškarce i mlađe osobe. Upravo zato važno je na vreme prepoznati skrivene faktore rizika i pristupiti lečenju kroz saradnju različitih specijalnosti. Kako objašnjava za naš portal docent primarijus dr Marko Stojanović sa Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma UKCS, u takvom pristupu endokrinolozi imaju važnu ulogu, posebno u prepoznavanju hormonskih uzroka bolesti.

Osteoporoza ne boli Osteoporoza tipično nije bolest "koja boli". Bol ukoliko se javi je obično vezan za prelome i predstavlja kasni znak.

- To može da bude dramatičan prelom ruke, noge ili kuka koji ortopedi zbrinjavaju, ili još češće podmukli, okultni, prelomi kičmenih pršljenova koje prate bol u leđima i smanjenje telesne visine, ali često prođu nezapaženo. Ključno je da ranim prepoznavanjem faktora rizika (nasleđe, bolesti, lekovi, stil života, menopauza) ili znakova osnovne bolesti koja uzrokuje osteoporozu (bolesti sistema za varenje koje otežavaju iskorišćenje hranljivih materija, produžena nepokretnost), kao i sistematskim skriningom osoba u riziku otkrijemo osteoporozu pre nastanka preloma - ističe prim. dr Stojanović.

- Osteoporoza je hronična, progresivna metabolička bolest, kod koje smanjenje mineralne gustine kosti i narušavanje njihove mikrostrukture dovodi do povećanja rizika za prelome. Zbog svoje složenosti i važnosti, zahteva multidisciplinari pristup i timski rad u prevenciji i lečenju. Osteoporozom i njenim komplikacijama moraju se baviti reumatolozi, fizijatri, ortopedi, nutricionisti i svakako izabrani lekari u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Endokrinolozi imaju posebnu odgovornost i obavezu u podizanju svesti i lečenju osteoporoze, a posebno u stalnoj budnosti i ciljanom traganju za osobama kod kojih osteoporozu uzrokuju neki konkretni hormonski poremećaji. Kod netipičnih grupa kao što su muškarci, ili mladi, ovi uzroci učestvuju sa čak 50-80 odsto - naglašava prim. dr Stojanović.

Hormoni kao tihi uzrok

Među hormonskim uzrocima osteoporoze na prvom mestu se misli na spoljnu upotrebu hormona iz grupe kortikosteroida. Uloga endokrinologa nije da zabranjuju ove važne lekove koji spasavaju mnogo života, ali da apeluju na njihovu krajnje kritičnu primenu, promišljenu u trajanju i dozi, koju u stopu mora da prati prevencija, rano otkrivanje i lečenje osteoporoze, objašnjava naš sagovornik.

Pojačan rad šitne i praštitnih žlezda ugrožava zdravlje kostiju Foto: Shutterstock

- Najčešća bolest endokrinih žlezda koja uzrokuje osteoporozu je pojačan rad paraštitastih žlezda koje se mora na vreme prepoznati merenjem kalcijuma u krvi i uz pomoć endokrinog hirurga lečiti. Nedostatak polnih hormona, koji je neminovno vezan sa gubljenjem koštane mase i čvrstine kod oba pola, ne sreće se samo u menopauzi, već i usled prevremenog gubitka funkcije jajnika ili testisa, ili primene nekih lekova - navodi prim. dr Stojanović i dodaje:

- Usled tumora hipofize ili nadbubrežnih žlezda sam organizam može nekontrolisano proizvoditi kortikosteroide koji u višku dovode do osteoporoze, što se mora na vreme prepoznati i lečiti. Pojačan rad štitaste žlezde treba što pre staviti pod kontrolu jer takođe negativno deluje na zdravlje kosti.

U ovu grupu spada i vitamin D, koji se često pogrešno posmatra samo kao vitamin, iako u organizmu deluje kao hormon i ima ključnu ulogu u očuvanju koštane mase.

- Vitamin D je po svim svojim karakteristikama hormon koji se stvara u koži, da bi udaljeno delovao širom organizma, i ključan je za zdravlje kosti. Za prevenciju i lečenje osteoporoze je nužno da čestu nedovoljnost vitamina D na vreme prepoznamo i ispravimo. Ne smemo da zaboravimo na stanja kada usled smanjenog rada bubrega, jetre ili paraštitastih žlezda, starosti ili primene nekih lekova izostaje adekvatna aktivacija vitamina D u organizmu i nadoknada se mora sprovoditi isključivo primenom aktivnog vitamina D - kalcitriola - ističe endokrinolog.

Reagujte pre prvog preloma

Sve ovo pokazuje da osteoporoza nije samo posledica starenja, već često i rezultat procesa koji dugo ostaju neprepoznati. Upravo zato, kako naglašava naš sagovornik, ključno je reagovati na vreme i ne čekati da dođe do preloma.