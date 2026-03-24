Čvorići na štitastoj žlezdi su u većini slučajeva benigni, ali zahtevaju redovnu kontrolu kako bi se na vreme isključile ozbiljnije promene

Tiroidni nodus (čvor) je ograničena promena u strukturi štitaste žlezde. Ne zna se tačan uzrok nastanka čvorova u štitastoj žlezdi, ali se smatra da su rezultat neadekvatnog rasta ćelija štitaste žlezde. Uzroci možda mogu biti genetika, hronična autoimuna upala, nedostatak joda, zračenje i dr.

- Kada se na bilo koji način otkrije tiroidni nodus, ključno je odmah utvrditi da li se radi o benignoj ili malignoj promeni, jer priroda čvorića direktno utiče na način praćenja i lečenja. Statistike pokazuju da preko 90 odsto tih promena ima benigni karakter, što znači da predstavljaju nisku pretnju po zdravlje, dok je manji, ali značajan procenat malignih čvorova, koji zahtevaju hitnu medicinsku pažnju i adekvatnu terapiju. Pravovremena procena nodusa pomaže da se izbegnu komplikacije i da pacijent dobije optimalno vođeno lečenje - objašnjava za naš portal dr Slađana Drobnjak.

Postavljanje dijagnoze

Merenje serumskog TSH je početni laboratorijski postupak u osobe sa tiroidnim nodusom. Postojanje nodusa u štitastaoj žlezdi u najvećem broju slučajeva ne dovodi do poremećaja u radu štitaste žlezde, tako da pacijenti imaju normalne vrednosti hormona. Takvi pacijenti zahtevaju samo redovno ultrazvučno praćenje u dogovoru sa svojim endokrinologom.

- Ukoliko postoji čvorić ili čvorići u štitastoj žlezdi, a u nalazima imamo pojačan rad štitaste žlezde, pacijenti će imati tegobe koje se javljaju u hipertireozi. U slučaju postojanja tiroidnog nodusa na bazi hroničnog autoimunog tiroiditisa, pacijenti mogu imati tegobe hipotireoze ukoliko je funkcija štitaste žlezde smanjena.

Ako su čvorići praćeni pojačanim radom žlezde javljaju se simptomi hipertireoze, a kod smanjene funkcije – simptomi hipotireoze

Simptomi hipertireoze Hipertireoza može izazvati različite simptome koji utiču na svakodnevni život, a najčešći među njima su: - preznojavanje

- nervoza

- gubitak sna

- gubitak na telesnoj težini uprkos normalnom kalorijskom unosu

- ubrzani srčani rad, aritmije

- podrhtavanje i preznojavanje dlanova

- meka i vlažna koža

- poremećaj menstruacionog ciklusa

Pacijenti koji imaju u strukturi izmenjenu štitastu žlezdu najčešće se žale na osećaj nelagodnosti, stezanja ili „knedle“ u predelu vrata, posebno kada su psihički ili fizički opterećeni.

Simptomi tiroidnog čvora koji zahteva hitnu pažnju

- Iako je većina čvorova u štitastoj žlezdi dobroćudna, odnosno benigna, određeni simptomi i znaci zahtevaju hitnu medicinsku evaluaciju jer mogu ukazivati na malignitet. Najčešće su to naglo i brzo uvećanje čvora, bolovi u prednjem delu vrata, promuklost ili promena glasa koja ne prolazi duži period, otežano gutanje ili disanje, čvor koji je čvrst i nepokretan na dodir (tvrdi nodusi i fiksirani za okolno tkivo su znak maligniteta), uvećani limfni čvorovi na vratu - upozorava dr Drobnjak.

Nalazi koji na ultrazvuku zahtevaju dalju proveru su: Čvor koji je tamniji od okolnog tkiva štitaste žlezde, sa neujednačenim ivicama i sitnim kalcijumskim taloženjima, zahteva dalju medicinsku proveru.

Čvor tamnije boje od okolnog tkiva, sa nepravilnim ivicama i sitnim naslagama kalcijuma, zahteva dodatnu dijagnostičku proveru

Ukoliko lekar ultrazvučno posumnja da se radi o malignitetu, potrebno je uraditi biopsiju tankom iglom nodusa, čime će se dokazati priroda promene.

- Ako se citološkim pregledom utvrdi da se radi o malignitetu ili je nalaz sumnjiv na malignitet, potrebno je dalje sprovesti operativno lečenje - navodi dr Slađana Drobnjak.

