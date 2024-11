- Najčešće je to nepravilan tj. neredovan ciklus, obilan ili oskudan ciklus, promene raspoloženja, pojava toplotnih senzacija tzv. valunga, nesanica, gojaznost i taloženje masnih naslaga posebno oko struka. Za sve ovo vreme, reproduktivni sistem funkcioniše, doduše smanjenim intenzitetom, i žena može ostati u drugom stanju.

- Menstrualni ciklus se sastoji od četiri faze: same menstruacije, folikularne faze, ovulacije i lutealne faza.

Folikularna faza Prvi dan menstrualnog ciklusa počinje prvog dana menstruacije. Prvi dan menstrualnog ciklusa je prvi dan folikularne faze. Aktivan je folikulostimulišući hormon (FSH) koji stimuliše rast folikula i proizvodnju estrogena , uz estrogen, progesteron i testosteron. Folikularna faza traje oko 14 dana ili do ovulacije.

Ovulacija U vreme ovulacije, jedan (a ponekad i više) folikula nabubri, i dolazi do oslobađanja jajne ćelije . Ova faza je bitna za žene, jer može doći do ostvarivanja trudnoće. Ovulacije se dešava najčešće od 10.-17. dana od prvog dana menstruacije

Lutealna faza Nakon ovulacije, ispražnjeni folikul počinje da luči progesteron. Prava količina progesterona može smanjiti mogućnost obilnih menstruacija. Progesteron takođe stimuliše pravilan rad štitaste žlezde, smanjuje upale, štiti od kardiovaskularnih bolesti, i može podstaći opuštanje i san. Ako je došlo do trudnoće, oplođena jajna ćelija nalazi svoj put ka materici, i nema ponovne faze menstruacije, tj krvarenja. Ako nema trudnoće, nivo progesterona opada, materica se kontrahuje, i dolazi do krvarenja, tj. menstruacije. Lutealna faza traje otprilike 10-16 dana i završava se prvog dana menstruacije.

- Gvožđe je važan mineral koji je neophodan za mnoge sisteme i organe (mišići, mozak, imuni sistem…). Gvožđe se nalazi u crvenim krvnim zrncima u krvi, što znači da svakog meseca može doći, i često i dolazi, do gubitka gvožđa kroz menstrualnu krv. Kada su gubici krvi veliki, postoji rizik da gubitak gvožđa ne bude usklađen sa unosom gvožđa iz ishrane – to može dovesti do smanjenja zaliha gvožđa. Dugoročni rizik je nedostatak gvožđa (sa ili bez anemije), koji je povezan sa umorom, smanjenim mentalnim fokusom i sveobuhvatnim nižim kvalitetom života. Ako unos ishranom nije dovoljan, mogu biti potrebni suplementi, pod nadzorom zdravstvenog radnika. Ne podnose svi dobro suplemente gvožđa, ali oni mogu pomoći kada su zalihe gvožđa veoma niske.