Povodom obeležavanja Dana materinstva, sve više se govori o tome kada je pravo vreme za roditeljstvo i koliko odlaganje trudnoće može uticati na zdravlje žene i deteta. Iako se životne okolnosti menjaju, stručnjaci upozoravaju da biološki faktori i dalje imaju ključnu ulogu.

Kako za spske medije ističe ginekolog-akušer dr Vanja Milošević, odluka o roditeljstvu jeste lična, ali iskustvo iz prakse pokazuje da predugo odlaganje može nositi određene rizike.

- Iako smatram da je najbolje vreme za rađanje ono koje žena sama prepozna kao pravo za sebe, iz mog iskustva preporuka je da se roditeljstvo ne odlaže. Nakon 35. godine, šanse za začeće se smanjuju, a trudnoće češće spadaju u visokorizične. Hronična oboljenja poput povišenog krvnog pritiska, dijabetesa i poremećaja rada štitaste žlezde mogu ugroziti i zdravlje majke i tok trudnoće, ali i bebu.

Ginekolog akušer dr. Vanja Milošević, obratio se svim damama povodom dana materinstva

Zato je, navodi dr Milošević, važno razmišljati o roditeljstvu na vreme, jer žene tada uglavnom lakše prolaze kroz trudnoću. Takođe, podrška partnera i porodice je od velikog značaja – posebno naglašavam ulogu muškaraca kao oslonca u tom periodu.

- U praksi sam imao mnogo pacijentkinja koje su postale majke nakon 35. godine i većina se nije pokajala zbog te odluke. Ipak, one koje su trudnoću odlagale zbog različitih okolnosti češće su kasnije izražavale žaljenje - objašnjava dr Milošević.

Šta kažu činjenice? - Prema istraživanjima iz oblasti reproduktivne medicine, plodnost kod žena počinje postepeno da opada nakon 30. godine, a značajnije nakon 35. - Šanse za prirodno začeće posle 35. godine smanjuju se, dok se povećava rizik od komplikacija u trudnoći. - Trend u Evropi pokazuje da žene sve češće rađaju prvo dete nakon 30. godine, što se povezuje sa obrazovanjem, karijerom i ekonomskom stabilnošću.

