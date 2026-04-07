Slušaj vest

Tumor bešike je jedan od češćih tumora kod muškaraca i žena, a prvi i najsigurniji simptom je bezbolna pojava krvi u mokraći. Iako tačan uzrok nastanka nije poznat, smatra se da faktori genetike, životne navike i određena „sreća“ igraju ulogu. Rana dijagnostika danas je jednostavna i bezbolna – uključuje ultrazvuk, analizu mokraće, laboratorijske testove, a po potrebi i cistoskopiju, koja omogućava direktan pregled bešike i uzimanje biopsije.

Više o tome za naš portal govori prof. dr Aleksandar Milošević, urolog.

- Bolno krvarenje iz mokraće obično je povezano sa upalnim procesima u bešici, kao što su infekcije urinarnog trakta, cistitis ili kamenci u bešici, gde pacijent često oseća bol, peckanje ili nelagodnost prilikom mokrenja. S druge strane, bezbolno krvarenje, prisustvo krvi u urinu bez ikakvog bola ili nelagodnosti, često predstavlja rani znak tumora bešike jer maligni procesi u početnoj fazi obično ne izazivaju bol, ali mogu izazvati vidljivo ili mikroskopsko krvarenje. Takav simptom je posebno značajan jer može biti jedini znak ozbiljnog oboljenja, pa zahteva hitnu medicinsku intervenciju- objašnjava prof. dr Milošević.

Razlika u simptomima između tumora i raka bešike

Benigni tumori bešike, kaže, su relativno retki u odnosu na maligne i obično se ispoljavaju kroz smetnje pri mokrenju, učestalo mokrenje, bolove ili ponavljajuće infekcije.

- Takvi simptomi zahtevaju detaljnu dijagnostiku, koja podrazumeva analizu urina i ultrazvučni pregled bešike, a po potrebi i dalje ispitivanje skenerom ili cistoskopijom. Maligni tumori, za razliku od benignih, najčešće se prepoznaju po bezbolnoj hematuriji (prisustvu krvi u mokraći bez bola) ili drugih tegoba. Svaka pojava bezbolne krvi u mokraći predstavlja jasnu indikaciju za temeljnu dijagnostiku, jer u najvećem broju slučajeva ukazuje na maligni proces.

Benigni tumori bešike su retki i obično izazivaju bol, učestalo mokrenje ili ponavljajuće infekcije

Prema rečima doktora Miloševića pacijent često ne može sam da razlikuje benigno od malignog stanje.

- Kod benignih poremećaja javljaju se dizurične smetnje kao što su: učestalo mokrenje, bol ili peckanje pri mokrenju, odloženo ili otežano započinjanje mokrenja, slab mlaz urina ili prekidanje mlaza, osećaj nepotpunog pražnjenja bešike, što može ukazivati na funkcionalni problem koji nije maligni. Kod muškaraca čest uzrok ovakvih tegoba je uvećana prostata, dok kod žena mogu biti povezane sa inkontinencijom ili oslabljenom bešikom.

Svaka promena u nalazu mokraće, poput prisutstva bakterija, pojačane sluzi ili znakova infekcije, može signalizirati potrebu za kompletnom dijagnostikom.

- Od 50. godine, kada se tumori bešike i kod muškaraca i kod žena javljaju sve češće, preporuka je godišnji pregled kod urologa sa punom bešikom. Ovaj pregled je jednostavan, bezbolan i omogućava rano otkrivanje eventualnog tumora, čime se značajno povećavaju šanse za uspešno lečenje - savetuje naš sagovornik.

Šta kada se pojave prvi simptomi

Danas je dijagnostika tumora bešike znatno olakšana, tako da nema razloga za strah od bolnice ili bola, jer su dijagnostičke procedure uglavnom bezbolne.

- Osnovu čine ultrazvučni pregled pune bešike, laboratorijski nalazi i analiza mokraće, a ukoliko postoji sumnja, dijagnostika se dalje produbljuje dodatnim metodama.

U praksi se već u ranoj fazi, najčešće uz pomoć ultrazvuka, skenera ili magnetne rezonance, može posumnjati ili otkriti postojanje tumora. Dalji tok ispitivanja u velikoj meri zavisi od iskustva i edukacije urologa koji radi ultrazvučni pregled, pa se često odmah pristupa cistoskopiji.

Cistoskopija omogućava direktan pregled bešike i uzimanje uzorka za biopsiju

Kruna dijagnostike - Endoskopski, odnosno cistoskopski pregled bešike predstavlja ključni korak u dijagnostici, jer omogućava direktan uvid u njenu unutrašnjost. Obavlja se tankim, sofisticiranim instrumentom, po potrebi uz anesteziju, bezbolan je i omogućava precizno utvrđivanje prirode promene.

Tokom cistoskopije može se odmah pristupiti i terapijskom postupku. To podrazumeva uzimanje biopsije tumora, ali i njegovo uklanjanje, ukoliko je manjih dimenzija (do jedan do dva centimetra), i to metodama kao što su elektroresekcija ili laserska resekcija. Na taj način se, u velikom broju slučajeva, rešava trenutni problem i pacijent se može smatrati endoskopski izlečenim.

- Međutim, tumor bešike ima izražen potencijal za ponovno javljanje, odnosno recidiv, i često je multicentričan. Zbog toga je neophodno da se pregleda kompletan urotrakt. U tome značajnu ulogu imaju magnetna rezonanca sa kontrastom, ali i savremene endoskopske metode koje omogućavaju pregled celog urinarnog sistema, sve do bubrega.

Polazi se od stava da, kada se tumor jednom javi, postoji mogućnost da zahvati ceo urinarni sistem, zbog čega je važno da kompletan sistem prođe kroz detaljnu i bezbolnu dijagnostiku.

Postupak daljeg lečenja

Nakon dijagnostike, ukoliko se ne otkrije dodatni tumor, neophodne su redovne kontrole na svaka tri meseca, a po potrebi i ponovni TUR zahvat (minimalno invazivna procedura kojom se uklanja tumor iz bešike kroz uretru, bez spoljnog reza) radi provere da li je promena u potpunosti uklonjena.

- Rano otkrivanje je ključno, bezbolna hematurija je najčešći prvi znak, dok pojava bola obično ukazuje na uznapredovalu fazu bolesti. Problem i dalje predstavlja kasno javljanje lekaru zbog ignorisanja simptoma - naglasio je.

Analiza urina pomaže u otkrivanju krvi, bakterija ili drugih promena koje mogu ukazivati na bolest bešike

Svaka promena u nalazu mokraće, poput prisustva bakterija, infekcije ili pojačane sluzi, zahteva dodatnu dijagnostiku koja uključuje ultrazvuk, analizu urina i po potrebi cistoskopiju, kao najprecizniju metodu za direktan pregled i biopsiju. Lečenje u ranim fazama daje veoma dobre rezultate resekcija tumora bez velikog reza i imunoterapija, posebno BCG vakcina, značajno smanjuju rizik od recidiva i omogućavaju dugoročnu kontrolu bolesti.

- Ukoliko se sa dijagnozom zakasni, terapija postaje složenija i može uključivati zračenje, hemioterapiju ili potpuno uklanjanje bešike, što značajno utiče na kvalitet života pacijenta. Zato nemojte da ignorišite simptome - savetuje prof.dr Milošević.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i propisima Zakona o javnom informisanju i medijima.